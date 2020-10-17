Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Damien написав:На три однушки не получится из-за проблем с отсутствием вентканалов и канализации. И то - если дом монолит, в панелях обычно этому мешают несущие стены, которые нельзя трогать.
1) Каналізація - можна її пусти під підлогу коридора, зробивши в коридорі вищу стяжку/підлогу на 15-20см, або пустити біля якогось погорогу, зробивши такий собі "вищий поріжок". 2) Вентиляція - можна "розгалужити" з однієї трійником і акуратним білим квадратним коробом, провести під стелею в іншу кухню/студію, чи санвузол.
Damien написав:На три однушки не получится из-за проблем с отсутствием вентканалов и канализации. И то - если дом монолит, в панелях обычно этому мешают несущие стены, которые нельзя трогать.
1) Каналізація - можна її пусти під підлогу коридора, зробивши в коридорі вищу стяжку/підлогу на 15-20см, або пустити біля якогось погорогу, зробивши такий собі "вищий поріжок". 2) Вентиляція - можна "розгалужити" з однієї трійником і акуратним білим квадратним коробом, провести під стелею в іншу кухню/студію, чи санвузол.
Та шо Ви ту валите тії всії геніяльні ідеї?! Та най си хлоп врешту купи си то тую халупу, зробит рімонта і здаст в оренду!
за першов халупов піде друга/трета і так далі. пан сі лишит того контейнера із кулічками/помпками/ланцухами буде лежав на канапі в лайтовому авалони і пити си пиво пані Долярекова кине школу і буде заниматисі господарков в тих халупах затим фацети малі підростут, роздаст їм то тії халупи і буди сі кішив, який з него файний лендлорда
Пане Долярчик, Ви є геній! купіт си смарта, діліт го надвоє і здавайте, то є фест прибутково! Ванни не тра, будут сі в мидницьох підмивали Ми так кумпель порадили і я Вам то раджу
Востаннє редагувалось jump в Суб 17 жов, 2020 18:31, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
jump написав:купіт си смарта, діліт го надвоє і здавайте
Нє, такий кейс, наче, Мрочковський, чи хтось з його учнів робив! А я поділю на троє! Так, наче, ще ніхто не робив
Ну, або наставити в смарті 12 койкомісць! То тоді Мрочковський сам приїде до мене знімати свої відосики!
Так що - ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ! ... і буде вам щастя! ))))))))
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:Нє, такий кейс, наче, Мрочковський, чи хтось з його учнів робив! А я поділю на троє! Так, наче, ще ніхто не робив
Ну, або наставити в смарті 12 койкомісць! То тоді Мрочковський сам приїде до мене знімати свої відосики!
Так що -
Панунцьо дрогий!
Я Вам свого гаража здам!
файний, мурований, зверха бетон, є трохи стриха, люкса дах, ніц не намокне в гаражі ділити навпів, збоку Вам поставлю буду (буде віходок, гадзети сам особисто Вам надру), там ше сі лишили стелажі, будут кватиранти на них свої лахи тримали, на підлозі є бетон, але то ніц, я зі села соломи привезу, буде сі їм спало як на природі, у лісі. На стриху зробимо мансарду! Най си п"ют чернігівське і сі дивлют на зорі. Будете дерти страшні гроша, як за Еко-дім. То є фест гуд ідея. Ніц нікому не вогоріт. Тіко ми з Вами поділимо тії сташні заробітки
Ну от, з вашого посилання: "Розширення ванної завдяки коридору Коридори – це нежитлова частина квартири, і там облаштовувати мокрі зони можна."
А, взагалі, то там більше розказують про "це технічно не можливо.." - ну так, "білим комірчикам" це важко уявити, а мені "бездипломному інженеру/практику" - раз плюнути!
Добре, що вони хоч знають/написали про 2% наклону каналізації
п. с. І, нічого страшного, що підвищиться підлога - ну буде трохи унітаз нагадувати "королівський трон"
п. с. 2 І невже не можна(в деяких плануваннях) "посунувши" стінку на 60-80см в сторону кухні, і на місці мийки встановити ванну/душову?(і так, чи так - це "мокра зона") - чи ні?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!