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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6789>
Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 18:10

  Долярчик написав:
  Damien написав:На три однушки не получится из-за проблем с отсутствием вентканалов и канализации. И то - если дом монолит, в панелях обычно этому мешают несущие стены, которые нельзя трогать.

1) Каналізація - можна її пусти під підлогу коридора, зробивши в коридорі вищу стяжку/підлогу на 15-20см, або пустити біля якогось погорогу, зробивши такий собі "вищий поріжок".
2) Вентиляція - можна "розгалужити" з однієї трійником і акуратним білим квадратним коробом, провести під стелею в іншу кухню/студію, чи санвузол.

Вихід - завжди є! ©(були б бажання і можливість) :)


Організація ванної в житловій кімнаті
Це не лише незаконне, а й технічно неможливе перепланування.

По-перше, житлові нормативи забороняють встановлювати мокрі зони над житловим простором. Якщо під вашою квартирою житлова кімната, то перенесення просто не узгодять.


https://www.the-village.com.ua/village/ ... hiti-vannu
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klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 18:22

  klug написав:
  Долярчик написав:
  Damien написав:На три однушки не получится из-за проблем с отсутствием вентканалов и канализации. И то - если дом монолит, в панелях обычно этому мешают несущие стены, которые нельзя трогать.

1) Каналізація - можна її пусти під підлогу коридора, зробивши в коридорі вищу стяжку/підлогу на 15-20см, або пустити біля якогось погорогу, зробивши такий собі "вищий поріжок".
2) Вентиляція - можна "розгалужити" з однієї трійником і акуратним білим квадратним коробом, провести під стелею в іншу кухню/студію, чи санвузол.

Вихід - завжди є! ©(були б бажання і можливість) :)


Організація ванної в житловій кімнаті
Це не лише незаконне, а й технічно неможливе перепланування.

По-перше, житлові нормативи забороняють встановлювати мокрі зони над житловим простором. Якщо під вашою квартирою житлова кімната, то перенесення просто не узгодять.


https://www.the-village.com.ua/village/ ... hiti-vannu


Та шо Ви ту валите тії всії геніяльні ідеї?! :shock:
Та най си хлоп врешту купи си то тую халупу, зробит рімонта і здаст в оренду! :lol:

за першов халупов піде друга/трета і так далі.
пан сі лишит того контейнера із кулічками/помпками/ланцухами
буде лежав на канапі в лайтовому авалони і пити си пиво
пані Долярекова кине школу і буде заниматисі господарков в тих халупах
затим фацети малі підростут, роздаст їм то тії халупи і буди сі кішив, який з него файний лендлорда

Пане Долярчик, Ви є геній!
купіт си смарта, діліт го надвоє і здавайте, то є фест прибутково! Ванни не тра, будут сі в мидницьох підмивали :oops: Ми так кумпель порадили і я Вам то раджу :lol:
Востаннє редагувалось jump в Суб 17 жов, 2020 18:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 18:31

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!



...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 18:42

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  jump написав:купіт си смарта, діліт го надвоє і здавайте

Нє, такий кейс, наче, Мрочковський, чи хтось з його учнів робив! :D
А я поділю на троє! :D
Так, наче, ще ніхто не робив :D

Ну, або наставити в смарті 12 койкомісць! :D
То тоді Мрочковський сам приїде до мене знімати свої відосики! :D

Так що -
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!
... і буде вам щастя! ))))))))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 19:58

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Долярчик написав:Нє, такий кейс, наче, Мрочковський, чи хтось з його учнів робив! :D
А я поділю на троє! :D
Так, наче, ще ніхто не робив :D

Ну, або наставити в смарті 12 койкомісць! :D
То тоді Мрочковський сам приїде до мене знімати свої відосики! :D

Так що -


Панунцьо дрогий!

Я Вам свого гаража здам!

файний, мурований, зверха бетон, є трохи стриха, люкса дах, ніц не намокне
в гаражі ділити навпів, збоку Вам поставлю буду (буде віходок, гадзети сам особисто Вам надру), там ше сі лишили стелажі, будут кватиранти на них свої лахи тримали, на підлозі є бетон, але то ніц, я зі села соломи привезу, буде сі їм спало як на природі, у лісі. На стриху зробимо мансарду! Най си п"ют чернігівське і сі дивлют на зорі. Будете дерти страшні гроша, як за Еко-дім. То є фест гуд ідея. Ніц нікому не вогоріт. Тіко ми з Вами поділимо тії сташні заробітки
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 21:13

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  jump написав:Я Вам свого гаража здам!

і ше там кльозета поставте, бо де буде пані срати? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 21:31



Ну от, з вашого посилання:
"Розширення ванної завдяки коридору
Коридори – це нежитлова частина квартири, і там облаштовувати мокрі зони можна." :!:

А, взагалі, то там більше розказують про "це технічно не можливо.." - ну так, "білим комірчикам" це важко уявити, а мені "бездипломному інженеру/практику" - раз плюнути! :mrgreen:

Добре, що вони хоч знають/написали про 2% наклону каналізації ;)

п. с.
І, нічого страшного, що підвищиться підлога - ну буде трохи унітаз нагадувати "королівський трон" :mrgreen:

п. с. 2
І невже не можна(в деяких плануваннях) "посунувши" стінку на 60-80см в сторону кухні, і на місці мийки встановити ванну/душову?(і так, чи так - це "мокра зона") - чи ні?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 17 жов, 2020 22:55

  greenozon написав:
  jump написав:Я Вам свого гаража здам!

і ше там кльозета поставте, бо де буде пані срати? :)

Тсс...
  jump написав:***збоку Вам поставлю буду (буде віходок, гадзети сам особисто Вам надру)***

Все ж враховано 8)

Для старту:
Зображення

А як буде свіжий капітал й бажання перейти на віп рівень то можна змайструвати:

Зображення

:wink:

P.S.: щойно народилась бізнес ідея!
Ловіть :shock:
Купіть списаний вагон купейний. Орендуйте клапоть землі. Поставте його там. Профіт :lol: Маєте не квартиру а вже готель.
Зображення
ST_11
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 00:13

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

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верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 00:16

:arrow:
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 18 жов, 2020 00:19, всього редагувалось 2 разів.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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  #<1 ... 6789>
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