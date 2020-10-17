RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 00:17

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Зображення

очень удобно совместить душ.кабину и унитаз, можно сидя на нём сразу принять душ и мыть унитаз удобнее. Рекомендую.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4774
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1013 раз.
Подякували: 1369 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 00:21

Зранку - сам кайф дивитись відео, накшталт цього!

  Долярчик написав:Ну, після фоток унітазів, таки вам ВСІМ, треба ЩОДНЯ тут кидати такого плану відео!
ДИВИТИСЬ ВСІМ!!!
ПОВНІСТЮ!!!(воно коротеньке, лише 11 хвилин! )
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8768
З нами з: 19.10.15
Подякував: 543 раз.
Подякували: 582 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 00:21

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

для мегаэкономии санузел можно организовать минуя коридор прямо в комнате в шкафу
Зображення

ну или на кухне
Зображення
удобно тем кто плохо готовит, приготовил и сразу в унитаз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4774
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1013 раз.
Подякували: 1369 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 00:27

  Долярчик написав:
  Долярчик написав:Ну, після фоток унітазів, таки вам ВСІМ, треба ЩОДНЯ тут кидати такого плану відео!
ДИВИТИСЬ ВСІМ!!!
ПОВНІСТЮ!!!(воно коротеньке, лише 11 хвилин! )

не очень лестно этот господин отзывается о кредите.
долярчик пора вам самим снимать видео о том как надо правильно жить.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4774
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1013 раз.
Подякували: 1369 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 00:28

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

ST_11 написав:P.S.: щойно народилась бізнес ідея!
Ловіть :shock:
Купіть списаний вагон купейний. Орендуйте клапоть землі. Поставте його там. Профіт Маєте не квартиру а вже готель.
Зображення

Цю ідею кілька років тому на київській гілці обговорювали. В санвузлах навіть душові можна обладнати. Треба тільки підвести електрику, воду, каналізацію і знайти оптимальне рішення з опаленням в холодний період. Ну і якось притарабанити той вагон на ділянку звісно
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 28008
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1180 раз.
Подякували: 6726 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 00:39

  Долярчик написав:
  Долярчик написав:***
ДИВИТИСЬ ВСІМ!!! ***


:lol:

Згадалось ще таке - клац

Любите Ви багато всього мотиваційного слухати й дивитись. Порекомендую ще від себе дещо: "Вічник. Сповідь на перевалі духу" та "Многії літа. Благії літа. Заповіді 104-річного Андрія Ворона - як жити довго в щасті і радості" Мирослава Дочинця клац

Компіляція мудростей.

N.B.: "бо всі слова були уже чиїмись" Ліна ©
ST_11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 503
З нами з: 28.04.11
Подякував: 62 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6789
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: drevlyanin і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.