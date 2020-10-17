очень удобно совместить душ.кабину и унитаз, можно сидя на нём сразу принять душ и мыть унитаз удобнее. Рекомендую.
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Додано: Нед 18 жов, 2020 00:17
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
очень удобно совместить душ.кабину и унитаз, можно сидя на нём сразу принять душ и мыть унитаз удобнее. Рекомендую.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Нед 18 жов, 2020 00:21
Зранку - сам кайф дивитись відео, накшталт цього!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 18 жов, 2020 00:21
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
для мегаэкономии санузел можно организовать минуя коридор прямо в комнате в шкафу
ну или на кухне
удобно тем кто плохо готовит, приготовил и сразу в унитаз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Нед 18 жов, 2020 00:27
не очень лестно этот господин отзывается о кредите.
долярчик пора вам самим снимать видео о том как надо правильно жить.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Нед 18 жов, 2020 00:28
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Цю ідею кілька років тому на київській гілці обговорювали. В санвузлах навіть душові можна обладнати. Треба тільки підвести електрику, воду, каналізацію і знайти оптимальне рішення з опаленням в холодний період. Ну і якось притарабанити той вагон на ділянку звісно
Додано: Нед 18 жов, 2020 00:39
Згадалось ще таке - клац
Любите Ви багато всього мотиваційного слухати й дивитись. Порекомендую ще від себе дещо: "Вічник. Сповідь на перевалі духу" та "Многії літа. Благії літа. Заповіді 104-річного Андрія Ворона - як жити довго в щасті і радості" Мирослава Дочинця
Компіляція мудростей.
N.B.: "бо всі слова були уже чиїмись" Ліна ©
Додано: Нед 18 жов, 2020 08:14
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Поки настав ранок, то вже понаспамлювали
Нічого, в мене таких відео є багато!
ДОБРОГО РАНКУ!!!
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 18 жов, 2020 11:44
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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