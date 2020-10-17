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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 12:38

  Долярчик написав:Еееехххххх, а я просто кайфую від однієї назви цієї гілки! :D
собачий кайф?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 13:26

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі,а Ви-кайфуєте/пікнічку

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 13:33

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  vitaliian написав:кайф?

То що, по другій задачі - питань нема?
Тут і платіж ЛЕГКИЙ/підйомний(5500-6000грн/міс) і за ті гроші, ЛЕГКО здати в оренду!
А це означає, що задача відповідає повністю назві цієї гілки! :D

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Долярчик написав:Задача #2
Дано:
- об'єкт "однуха" (незавершене будівництво) коштує 800 000грн!
- 300Кгрн - перший внесок(свої)
- 500Кгрн - кредитні під 14% ФІКСОВАНО на 3р.(а далі плаваюча ставка ще 17р)
- чекаємо 1р. на ключі і, робимо ремонт "під ключ"(меблі/техніка) - це ще + 200 000грн. і + ще ~ 90К за 1рік і 3міс.
Далі, запускаємо орендарів, які ПОВНІСТЮ покривають іпотечні платежі!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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  #<1 ... 78910
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