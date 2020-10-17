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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 12:38

  Долярчик написав:Еееехххххх, а я просто кайфую від однієї назви цієї гілки! :D
собачий кайф?
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 13:26

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі,а Ви-кайфуєте/пікнічку

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 13:33

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  vitaliian написав:кайф?

То що, по другій задачі - питань нема?
Тут і платіж ЛЕГКИЙ/підйомний(7500-8500грн/міс) і за ті гроші, ЛЕГКО здати в оренду!
А це означає, що задача відповідає повністю назві цієї гілки! :D

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Долярчик написав:Задача #2
Дано:
- об'єкт "однуха" (незавершене будівництво) коштує 800 000грн!
- 300Кгрн - перший внесок(свої)
- 500Кгрн - кредитні під 14% ФІКСОВАНО на 3р.(а далі плаваюча ставка ще 17р)
- чекаємо 1р. на ключі і, робимо ремонт "під ключ"(меблі/техніка) - це ще + 200 000грн. і + ще ~ 90К за 1рік і 3міс.
Далі, запускаємо орендарів, які ПОВНІСТЮ покривають іпотечні платежі!


п. с.
А якщо взяти до уваги пільгові умови кредо/правексбанка - то ще й профіт буде! :lol:

9,99%річних на 5р - це, навіть, будівельники в ауті! :mrgreen:
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 18 жов, 2020 16:22, всього редагувалось 3 разів.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 14:58

  Долярчик написав:Тут і платіж ЛЕГКИЙ/підйомний(5500-6000грн/міс) і за ті гроші, ЛЕГКО здати в оренду!
Ти дурень?
Чи калькулятор заклинив?
500 000 і кредит під 14% річних=5833 тільки процентів+2083 тіло+1000(страхування життя+страхування нерухомості)=8916 платежів у місяць
+неотриманий прибуток на тих 300 000(перший внесок)+200 000(ремонт)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 16:21

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 16:48

  Долярчик написав:п. с.
А якщо взяти до уваги пільгові умови кредо/правексбанка - то ще й профіт буде! :lol:

9,99%річних на 5р - це, навіть, будівельники в ауті! :mrgreen:

Туда же укрсоц, агриколь, которые типа кредитуют.
По факту, таких ставок нет, как и кредитования. Вас будут или долго мучить доками, пока не сдадитесь, или сразу отказ, или кредитнут максимум 25% от стоимости залога, качнув всякие страховки, комиссии и т. д
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 17:05

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 17:39

  safonovstanislav написав:
  Долярчик написав:п. с.
А якщо взяти до уваги пільгові умови кредо/правексбанка - то ще й профіт буде! )))

9,99%річних на 5р - це, навіть, будівельники в ауті! :mrgreen:

Туда же укрсоц, агриколь, которые типа кредитуют.
По факту, таких ставок нет, как и кредитования. Вас будут или долго мучить доками, пока не сдадитесь, или сразу отказ, или кредитнут максимум 25% от стоимости залога, качнув всякие страховки, комиссии и т. д

Та що ж таке? :mrgreen:
Невже, лише один приват так легко, ПО ТЕЛЕФОНУ, з моїми озвученими доходами і озвученим цінником на квартиру в 800 000грн - СХВАЛИВ/ПОГОДИВ мені іпотеку(якою я можу скористатись протягом 2х міс(ще діє до кінця цього місяця) у 400 000грн(на пів суми, а решта свої :mrgreen: ) під 16%річних на 15 і 20р(я просив і так і так порахувати мені)
Тож, якщо пам'ять не зраджує, то мені порахували/озвучили в тел. режимі на 15р. - міс. платіж щось ~ 7 100грн, а на 20р - 6 600грн/міс.
От тут, я й подумав - раз під 16% мені твк дешево порахували, то під 14% взагалі, будуть "копійки"! :mrgreen: :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 17:42

  Долярчик написав:9,99%річних на 5р - це, навіть, будівельники в ауті! :mrgreen:
Для того щоб назва гілки відповідала реаліям потрібно
а - кредит на 1 млн
б - перший внесок -0
в - термін кредитування 20 років
г - під 2% річних....

Так що фантазуй і далі....
ПС
При таких банківських умовах - за 1 млн грн можна буде купити сарайчик з ремонтом на відстані в 15 км від центру( і то в кращому випадку)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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