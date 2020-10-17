собачий кайф?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 жов, 2020 12:38
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Нед 18 жов, 2020 13:26
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі,а Ви-кайфуєте/пікнічку
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 18 жов, 2020 13:33
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
То що, по другій задачі - питань нема?
Тут і платіж ЛЕГКИЙ/підйомний(7500-8500грн/міс) і за ті гроші, ЛЕГКО здати в оренду!
А це означає, що задача відповідає повністю назві цієї гілки!
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
п. с.
А якщо взяти до уваги пільгові умови кредо/правексбанка - то ще й профіт буде!
9,99%річних на 5р - це, навіть, будівельники в ауті!
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 18 жов, 2020 16:22, всього редагувалось 3 разів.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 18 жов, 2020 14:58
Ти дурень?
Чи калькулятор заклинив?
500 000 і кредит під 14% річних=5833 тільки процентів+2083 тіло+1000(страхування життя+страхування нерухомості)=8916 платежів у місяць
+неотриманий прибуток на тих 300 000(перший внесок)+200 000(ремонт)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 18 жов, 2020 16:21
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 18 жов, 2020 16:48
Туда же укрсоц, агриколь, которые типа кредитуют.
По факту, таких ставок нет, как и кредитования. Вас будут или долго мучить доками, пока не сдадитесь, или сразу отказ, или кредитнут максимум 25% от стоимости залога, качнув всякие страховки, комиссии и т. д
Додано: Нед 18 жов, 2020 17:05
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Нед 18 жов, 2020 17:39
Та що ж таке?
Невже, лише один приват так легко, ПО ТЕЛЕФОНУ, з моїми озвученими доходами і озвученим цінником на квартиру в 800 000грн - СХВАЛИВ/ПОГОДИВ мені іпотеку(якою я можу скористатись протягом 2х міс(ще діє до кінця цього місяця) у 400 000грн(на пів суми, а решта свої ) під 16%річних на 15 і 20р(я просив і так і так порахувати мені)
Тож, якщо пам'ять не зраджує, то мені порахували/озвучили в тел. режимі на 15р. - міс. платіж щось ~ 7 100грн, а на 20р - 6 600грн/міс.
От тут, я й подумав - раз під 16% мені твк дешево порахували, то під 14% взагалі, будуть "копійки"!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 18 жов, 2020 17:42
Для того щоб назва гілки відповідала реаліям потрібно
а - кредит на 1 млн
б - перший внесок -0
в - термін кредитування 20 років
г - під 2% річних....
Так що фантазуй і далі....
ПС
При таких банківських умовах - за 1 млн грн можна буде купити сарайчик з ремонтом на відстані в 15 км від центру( і то в кращому випадку)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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