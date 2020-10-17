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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 19:11

Одні і ті відеоролики з тупими мордами масковських ріелторів.

Любитель собачого кайфу, схоже, отримує задоволення від флуду.
Тому ніяких цифр від нього не буде.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 19:23

  Frant написав:Одні і ті відеоролики з тупими мордами масковських ріелторів.
Любитель собачого кайфу, схоже, отримує задоволення від флуду.
Тому ніяких цифр від нього не буде.
Так будь-які реальні цифри - покажуть тупість того ,хто просуває ідейку а-ля
Якщо взяти мільйон без процентів- і купити на нього квартиру. то орендною платою ,той мільйон можна повернути через 10-15 років...і квартира твоя...

от тільки лохів давати мільйон - немає...
В реаліях
Треба взяти своїх 60% власних ,ще 40% позичити в банку, і віддавши 100% на 20 років комусь в користування...можна через 20 років отримати квартирку...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 20:03

  Долярчик написав:Курча, в якійсь задрипаній москві можна і
- іпотеку під низькі %% взяти!
- і ще й з мінімальним першим внеском(10-20%)
- і ще й умудряються взяти БЕЗ першого внеску!
- і здаючи в оренду, ще й ЗРАЗУ невеличкий ПРОФІТ отримувати!

А тут, курча, в ЧОРНОЗЕМНІЙ/ТУРИСТИЧНІЙ/АЙТІШНІЙ УКРАЇНІ - і в нуль годі вийти?!!! :twisted: :mrgreen:




п. с.
А головне я забув написати:
- ще й умудряються то здавати через УК і мати прибуток!!!
Тобто, за інвестрра ще й УК повністю працює, а інвестору лишається ще й непоганий дохід!!!

Взагалі жир!!! :twisted: :mrgreen:

(от, наприклад, в останньому відео)



який сенс в цих тупих мацковскіх відіво якщо вони не мають жодного відношення до Вкрани???
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 20:12

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  greenozon написав:мацковскіх відіво

Я вже не раз казав - тицьніть мене на аналог українського ресурсу - буду тоді "крутити" лише українське!!!

п. с.
Оці наші - щось не дуже мене "вставляють"!
А є ще щось з українського?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 20:14

Ну, на крайняк, можна і їх обговортти


...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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  #<1 ... 891011
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