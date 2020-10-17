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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 19:11

Одні і ті відеоролики з тупими мордами масковських ріелторів.

Любитель собачого кайфу, схоже, отримує задоволення від флуду.
Тому ніяких цифр від нього не буде.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 19:23

  Frant написав:Одні і ті відеоролики з тупими мордами масковських ріелторів.
Любитель собачого кайфу, схоже, отримує задоволення від флуду.
Тому ніяких цифр від нього не буде.
Так будь-які реальні цифри - покажуть тупість того ,хто просуває ідейку а-ля
Якщо взяти мільйон без процентів- і купити на нього квартиру. то орендною платою ,той мільйон можна повернути через 10-15 років...і квартира твоя...

от тільки лохів давати мільйон - немає...
В реаліях
Треба взяти своїх 60% власних ,ще 40% позичити в банку, і віддавши 100% на 20 років комусь в користування...можна через 20 років отримати квартирку...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 20:03

  Долярчик написав:Курча, в якійсь задрипаній москві можна і
- іпотеку під низькі %% взяти!
- і ще й з мінімальним першим внеском(10-20%)
- і ще й умудряються взяти БЕЗ першого внеску!
- і здаючи в оренду, ще й ЗРАЗУ невеличкий ПРОФІТ отримувати!

А тут, курча, в ЧОРНОЗЕМНІЙ/ТУРИСТИЧНІЙ/АЙТІШНІЙ УКРАЇНІ - і в нуль годі вийти?!!! :twisted: :mrgreen:




п. с.
А головне я забув написати:
- ще й умудряються то здавати через УК і мати прибуток!!!
Тобто, за інвестрра ще й УК повністю працює, а інвестору лишається ще й непоганий дохід!!!

Взагалі жир!!! :twisted: :mrgreen:

(от, наприклад, в останньому відео)



який сенс в цих тупих мацковскіх відіво якщо вони не мають жодного відношення до Вкрани???
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 20:12

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  greenozon написав:мацковскіх відіво

Я вже не раз казав - тицьніть мене на аналог українського ресурсу - буду тоді "крутити" лише українське!!!

п. с.
Оці наші - щось не дуже мене "вставляють"!
А є ще щось з українського?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 20:14

Ну, на крайняк, можна і їх обговортти


...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 21:22

  Frant написав:Одні і ті відеоролики з тупими мордами масковських ріелторів.

Любитель собачого кайфу, схоже, отримує задоволення від флуду.
Тому ніяких цифр від нього не буде.

Ні.
Від того, що нормальні люди вже котрий рік реагують на його маячню.
Мені здається, краще просто залишити його тут, нехай сам-собі постить кожного дня мрочковського і кайфує.
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 22:10

Вже маєте і УКРАЇНСЬКЕ - ще що не так?! :D :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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  #<1 ... 891011
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