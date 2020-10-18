Одні і ті відеоролики з тупими мордами масковських ріелторів.
Любитель собачого кайфу, схоже, отримує задоволення від флуду.
Тому ніяких цифр від нього не буде.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 18 жов, 2020 19:11
Одні і ті відеоролики з тупими мордами масковських ріелторів.
Любитель собачого кайфу, схоже, отримує задоволення від флуду.
Тому ніяких цифр від нього не буде.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 18 жов, 2020 19:23
Так будь-які реальні цифри - покажуть тупість того ,хто просуває ідейку а-ля
Якщо взяти мільйон без процентів- і купити на нього квартиру. то орендною платою ,той мільйон можна повернути через 10-15 років...і квартира твоя...
от тільки лохів давати мільйон - немає...
В реаліях
Треба взяти своїх 60% власних ,ще 40% позичити в банку, і віддавши 100% на 20 років комусь в користування...можна через 20 років отримати квартирку...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 18 жов, 2020 20:03
який сенс в цих тупих мацковскіх відіво якщо вони не мають жодного відношення до Вкрани???
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 18 жов, 2020 20:12
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Я вже не раз казав - тицьніть мене на аналог українського ресурсу - буду тоді "крутити" лише українське!!!
п. с.
Оці наші - щось не дуже мене "вставляють"!
А є ще щось з українського?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 18 жов, 2020 20:14
Ну, на крайняк, можна і їх обговортти
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 18 жов, 2020 21:22
Ні.
Від того, що нормальні люди вже котрий рік реагують на його маячню.
Мені здається, краще просто залишити його тут, нехай сам-собі постить кожного дня мрочковського і кайфує.
Додано: Нед 18 жов, 2020 22:10
Вже маєте і УКРАЇНСЬКЕ - ще що не так?!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 18 жов, 2020 23:08
Только 14-16% годовых - это не 10% годовых.
Кроме того, в привате:
Страхування іпотеки 0,5% від вартості нерухомості (в год)
Особисте страхування 0,5% від суми основної заборгованості за кредитом (в год)
Разова комісія 1%
Послуги нотаріуса 12 000 грн
Оцінка нерухомості 3 500 грн
При ставке 13.5% и размере кредита 400 000 грн, их же калькулятор пишет, что реальная ставка 17.78%. Т.е., даже при ставке 10%, реальная ставка будет в районе 13.8% годовых. Только комиссии и страховки сразу же сходу съедят 12000 + 3500 + 800000*0.5% + 400000*0.5% = 21500 грн = 5.375% от суммы кредита, и это только при оформлении. И это плавающая ставка, т.е. сегодня 10%, а завтра может быть и 30% годовых.
Это прям совсем не европейские 2-3% годовых. Но, в Европе, за счёт низких ставок по ипотеке, стоимость недвиги по 5000 евро за квадрат. Так что, как по мне, лучше уж вообще без ипотеки
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