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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 18 жов, 2020 19:23
Frant написав:
Одні і ті відеоролики з тупими мордами масковських ріелторів.
Любитель собачого кайфу, схоже, отримує задоволення від флуду.
Тому ніяких цифр від нього не буде.
Так будь-які реальні цифри - покажуть тупість того ,хто просуває ідейку а-ля
Якщо взяти мільйон без процентів- і купити на нього квартиру. то орендною платою ,той мільйон можна повернути через 10-15 років...і квартира твоя...
от тільки лохів давати мільйон - немає...
В реаліях
Треба взяти своїх 60% власних ,ще 40% позичити в банку, і віддавши 100% на 20 років комусь в користування...можна через 20 років отримати квартирку...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 18 жов, 2020 20:03
Долярчик написав:
Курча, в якійсь задрипаній москві можна і
- іпотеку під низькі %% взяти!
- і ще й з мінімальним першим внеском(10-20%)
- і ще й умудряються взяти БЕЗ першого внеску!
- і здаючи в оренду, ще й ЗРАЗУ невеличкий ПРОФІТ отримувати!
А тут, курча, в ЧОРНОЗЕМНІЙ/ТУРИСТИЧНІЙ/АЙТІШНІЙ УКРАЇНІ - і в нуль годі вийти?!!!
п. с.
А головне я забув написати:
- ще й умудряються то здавати через УК і мати прибуток!!!
Тобто, за інвестрра ще й УК повністю працює, а інвестору лишається ще й непоганий дохід!!!
Взагалі жир!!!
(от, наприклад, в останньому відео)
який сенс в цих тупих мацковскіх відіво якщо вони не мають жодного відношення до Вкрани???
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greenozon
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Додано: Нед 18 жов, 2020 20:12
greenozon написав:
мацковскіх відіво
Я вже не раз казав - тицьніть мене на аналог українського ресурсу - буду тоді "крутити" лише українське!!!
п. с.
Оці наші - щось не дуже мене "вставляють"!
А є ще щось з українського?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Нед 18 жов, 2020 20:14
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Нед 18 жов, 2020 21:22
Frant написав:
Одні і ті відеоролики з тупими мордами масковських ріелторів.
Любитель собачого кайфу, схоже, отримує задоволення від флуду.
Тому ніяких цифр від нього не буде.
Ні.
Від того, що нормальні люди вже котрий рік реагують на його маячню.
Мені здається, краще просто залишити його тут, нехай сам-собі постить кожного дня мрочковського і кайфує.
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ib_investor
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Додано: Нед 18 жов, 2020 23:08
Долярчик написав: safonovstanislav написав: Долярчик написав:
п. с.
А якщо взяти до уваги пільгові умови кредо/правексбанка - то ще й профіт буде! ))) 9,99%річних на 5р
- це, навіть, будівельники в ауті!
Туда же укрсоц, агриколь, которые типа кредитуют.
По факту, таких ставок нет, как и кредитования. Вас будут или долго мучить доками, пока не сдадитесь, или сразу отказ, или кредитнут максимум 25% от стоимости залога, качнув всякие страховки, комиссии и т. д
Та що ж таке?
Невже, лише один приват так легко, ПО ТЕЛЕФОНУ, з моїми озвученими доходами і озвученим цінником на квартиру в 800 000грн - СХВАЛИВ/ПОГОДИВ мені іпотеку(якою я можу скористатись протягом 2х міс(ще діє до кінця цього місяця) у 400 000грн(на пів суми, а решта свої
) під 16%річних на 15 і 20р(я просив і так і так порахувати мені)
Тож, якщо пам'ять не зраджує, то мені порахували/озвучили в тел. режимі на 15р. - міс. платіж щось ~ 7 100грн, а на 20р - 6 600грн/міс.
От тут, я й подумав - раз під 16% мені твк дешево порахували, то під 14% взагалі, будуть "копійки"!
Только 14-16% годовых - это не 10% годовых.
Кроме того, в привате:
Страхування іпотеки 0,5% від вартості нерухомості
(в год)
Особисте страхування 0,5% від суми основної заборгованості за кредитом (в год)
Разова комісія 1%
Послуги нотаріуса 12 000 грн
Оцінка нерухомості 3 500 грн
При ставке 13.5% и размере кредита 400 000 грн, их же калькулятор пишет, что реальная ставка 17.78%. Т.е., даже при ставке 10%, реальная ставка будет в районе 13.8% годовых
. Только комиссии и страховки сразу же сходу съедят 12000 + 3500 + 800000*0.5% + 400000*0.5% = 21500 грн
= 5.375%
от суммы кредита, и это только при оформлении. И это плавающая ставка, т.е. сегодня 10%, а завтра может быть и 30% годовых.
Это прям совсем не европейские 2-3% годовых. Но, в Европе, за счёт низких ставок по ипотеке, стоимость недвиги по 5000 евро за квадрат. Так что, как по мне, лучше уж вообще без ипотеки
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safonovstanislav
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Додано: Пон 19 жов, 2020 08:16
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Пон 19 жов, 2020 09:07
А тут, взагалі, дають все на блюдечку!(вказують котлованчики)
Ну чому в нас таки проектів/каналів нема???
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Пон 19 жов, 2020 18:55
Чого дурний ?-бо бідний !!!
Долярчик написав:
А тут, взагалі, дають все на блюдечку!
Чого бідний? - бо дурний....
Цікаво ,чи усвідомлює долярчик ,що він зараз багатий?
А якщо піде все так як він хоче-то буде бідний.
Чим він відрізняється від бідних? - наявністю заощаджень, які дозволяють йому взяти квартиру в кредит
А що буде, якщо бідні,зможуть брати в кредит без власних заощаджень і кредит відбивати тим що не будуть платити оренди долярчикам?
Долярчики відразу збанкрутують...
Тому
Долярчик-не буди лихо ,поки воно тихо...
Бо як все станеться так як ти мрієш - то першим хто програє будеш ти...
Подумай
Навіщо комусь платити тобі ,щоб в тебе зявилась квартира,якщо вони без тебе зможуть платити собі і заробляти цю ж квартиру.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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