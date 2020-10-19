Долярчик
Так чего мы ждем? Создавайте такой проект канал и делай шоу.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 19 жов, 2020 18:59
Долярчик
Так чего мы ждем? Создавайте такой проект канал и делай шоу.
Додано: Пон 19 жов, 2020 19:55
сначала из бана пусть выпишется
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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