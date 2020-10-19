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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 18:59

Долярчик
Так чего мы ждем? Создавайте такой проект канал и делай шоу.
RomaS
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 19:55

  RomaS написав:Долярчик
Так чего мы ждем? Создавайте такой проект канал и делай шоу.

сначала из бана пусть выпишется
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 21:46

  vitaliian написав:
  RomaS написав:Долярчик
Так чего мы ждем? Создавайте такой проект канал и делай шоу.

сначала из бана пусть выпишется

Навпаки, та енергія має кудись утилізуватись - нехай знімає, доки у бані. А там, дасть Бог не зупиниться.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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  #<1 ... 9101112
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