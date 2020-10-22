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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 18:59

Долярчик
Так чего мы ждем? Создавайте такой проект канал и делай шоу.
RomaS
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 19:55

  RomaS написав:Долярчик
Так чего мы ждем? Создавайте такой проект канал и делай шоу.

сначала из бана пусть выпишется
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 21:46

  vitaliian написав:
  RomaS написав:Долярчик
Так чего мы ждем? Создавайте такой проект канал и делай шоу.

сначала из бана пусть выпишется

Навпаки, та енергія має кудись утилізуватись - нехай знімає, доки у бані. А там, дасть Бог не зупиниться.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 22:10

  Долярчик написав:А тут, взагалі, дають все на блюдечку!(вказують котлованчики)
Ну чому в нас таки проектів/каналів нема???

Эх, говори Москва, разговаривай РассеЯ!!!!
Долярчик своим бредом, да еще ориентируясь на московских ютуберов-мотиваторов напоминает только одного персонажа:

Долярчик все еще танцует?
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 22:21

Ремон+техніка 200 тис.грн.??
Це десь 175дол/м2.
Хотілося б побачити розписаний кошторис, бо на моою думку на виході буде або шось убоге, або хтось погано порахував)))
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 23:33

  Львівський БатяР написав:Ремон+техніка 200 тис.грн.??
Це десь 175дол/м2.
Хотілося б побачити розписаний кошторис, бо на моою думку на виході буде або шось убоге, або хтось погано порахував)))

думаю можно и в 50$ вложится - если брать всё на акциях и делать самим
и вполне по людски будет выглядить!
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 02:18

  uaprofi написав:
  Львівський БатяР написав:Ремон+техніка 200 тис.грн.??
Це десь 175дол/м2.
Хотілося б побачити розписаний кошторис, бо на моою думку на виході буде або шось убоге, або хтось погано порахував)))

думаю можно и в 50$ вложится - если брать всё на акциях и делать самим
и вполне по людски будет выглядить!


Якось не віриться без кошторису...

Тільки техніка (холодильник, пралка, посудомийка, варочна поверхня, TV, духовка, витяжка) заберуть 1к $
А де, ще кухня+меблі, сантехніка, двері, електрика, підлога, чорнові і чистові матеріали.

Нагадаю, що ми говоримо про квартиру яка має здаватись за 7500гр/міс
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:23

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Львівський БатяР написав:Хотілося б побачити розписаний кошторис, бо на моою думку на виході буде або шось убоге, або хтось погано порахував)))


це так званий "інвесторський" ремонт - тяп-ляп-дирка-бублік
а піпл хаває :)
+50грн !
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greenozon
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