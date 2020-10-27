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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 09:15

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Так от, шановне товариство, гілка "потекла" зовсім не в то русло!

Я її не створював для того, щоб ви мене підтролювали, а я вас ;) (хоч інколи і можна)

Я її не створював для того, щоб всі яро доказували(з піною з рота), що це НЕ можливо!
(якщо б було так все легко, то всі б побігли в іпотеку :) хоч для початку і на перший внесок потрібно мати ;) а не у всіх є ;) )

Так, я бачу добре, що не все/всі цифри досконало "грають" і т. п.
Але ж ця гілка і створювалась для того, щоб СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ, цеглинка за цеглинкою, ідея за ідеєю, ДОПОВНЮВАЛИ одне одного!
Накшталт:
- ага, % по іпотеці "не грають" - а от якщо б під такі-то % на 5р ФІКСОВАНО - о, тоді все ок!

- або, подивіться % в такому-то банку...

- або, якщо взяти стільки-то м2 з двома вікнами і розділити на 2 студії, тоді все ок!

- або, взяти дві кватири на котловані/напівзбудованому і пізніше, зробивши у них ремонт, продати одну, погасивши повністю іпотеку за дві!

- або, якщо так...

- або, так...

- або, ось так....

От! От в такому ключі має бути ця гілка!
От саме для ЦІКАВИХ ІДЕЙ вона створювалась!

Колись люди теж, навіть, близько не думали, що можна в космос полетіти і підводу зануритись на нанадцять кілометрів!
Але, як бачимо, ВСЕ МОЖЛИВО!!!

Тож, давайте разом думати, як вдосконалити і що саме потрібно зробити/підкорегувати, щоб назва гілки відповідала правильності на всі 100%!

Тож -
ДумаЄМ!
ДіЄМ!
БагатіЄМ! ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Долярчик, ну ми ж не винні, що як Вашу ідею з іпотекою не розверни, з якого боку її не поцілуй, даруйте - завжди попадаєш в дупу)))
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 08:42

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  Долярчик написав:Тож -
ДумаЄМ!
ДіЄМ!
БагатіЄМ!



якась дивна гілка, ведучий то за гратами (часто, ходки в места не столь отдальониє). то якусь масковську дуристику постить
не зрозуміло для чого ця гілка
:shock:

про що тут думати, чого вчитись???
+50грн !
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greenozon
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Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

https://hromadske.ua/posts/ipoteka-imen ... tlo-pid-10
lel
 
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