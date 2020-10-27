Так от, шановне товариство, гілка "потекла" зовсім не в то русло!
Я її не створював для того, щоб ви мене підтролювали, а я вас (хоч інколи і можна)
Я її не створював для того, щоб всі яро доказували(з піною з рота), що це НЕ можливо!
(якщо б було так все легко, то всі б побігли в іпотеку хоч для початку і на перший внесок потрібно мати а не у всіх є )
Так, я бачу добре, що не все/всі цифри досконало "грають" і т. п.
Але ж ця гілка і створювалась для того, щоб СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ, цеглинка за цеглинкою, ідея за ідеєю, ДОПОВНЮВАЛИ одне одного!
Накшталт:
- ага, % по іпотеці "не грають" - а от якщо б під такі-то % на 5р ФІКСОВАНО - о, тоді все ок!
- або, подивіться % в такому-то банку...
- або, якщо взяти стільки-то м2 з двома вікнами і розділити на 2 студії, тоді все ок!
- або, взяти дві кватири на котловані/напівзбудованому і пізніше, зробивши у них ремонт, продати одну, погасивши повністю іпотеку за дві!
- або, якщо так...
- або, так...
- або, ось так....
От! От в такому ключі має бути ця гілка!
От саме для ЦІКАВИХ ІДЕЙ вона створювалась!
Колись люди теж, навіть, близько не думали, що можна в космос полетіти і підводу зануритись на нанадцять кілометрів!
Але, як бачимо, ВСЕ МОЖЛИВО!!!
Тож, давайте разом думати, як вдосконалити і що саме потрібно зробити/підкорегувати, щоб назва гілки відповідала правильності на всі 100%!
Тож -
ДумаЄМ!
ДіЄМ!
БагатіЄМ!