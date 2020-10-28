Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Так от, шановне товариство, гілка "потекла" зовсім не в то русло!
Я її не створював для того, щоб ви мене підтролювали, а я вас (хоч інколи і можна)
Я її не створював для того, щоб всі яро доказували(з піною з рота), що це НЕ можливо! (якщо б було так все легко, то всі б побігли в іпотеку хоч для початку і на перший внесок потрібно мати а не у всіх є )
Так, я бачу добре, що не все/всі цифри досконало "грають" і т. п. Але ж ця гілка і створювалась для того, щоб СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ, цеглинка за цеглинкою, ідея за ідеєю, ДОПОВНЮВАЛИ одне одного! Накшталт: - ага, % по іпотеці "не грають" - а от якщо б під такі-то % на 5р ФІКСОВАНО - о, тоді все ок!
- або, подивіться % в такому-то банку...
- або, якщо взяти стільки-то м2 з двома вікнами і розділити на 2 студії, тоді все ок!
- або, взяти дві кватири на котловані/напівзбудованому і пізніше, зробивши у них ремонт, продати одну, погасивши повністю іпотеку за дві!
- або, якщо так...
- або, так...
- або, ось так....
От! От в такому ключі має бути ця гілка! От саме для ЦІКАВИХ ІДЕЙ вона створювалась!
Колись люди теж, навіть, близько не думали, що можна в космос полетіти і підводу зануритись на нанадцять кілометрів! Але, як бачимо, ВСЕ МОЖЛИВО!!!
Тож, давайте разом думати, як вдосконалити і що саме потрібно зробити/підкорегувати, щоб назва гілки відповідала правильності на всі 100%!
Тож - ДумаЄМ! ДіЄМ! БагатіЄМ!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Львівський БатяР написав:Долярчик, ну ми ж не винні, що як Вашу ідею з іпотекою не розверни, з якого боку її не поцілуй, даруйте - завжди попадаєш в дупу)))
Можливо й тому я вибрав 4-й варіант! Але про нього - трохи пАпіжже)))
А всіваріанти такі: 1) Взяти готову однуху в іпотеку/зробити ремонт/здавати в оренду - далі кайфувати! (але це дорого! )
2) Взяти в іпотеку однуху в недобудованому з доставкою ключів через пів року-рік/зробити ремонт/здавати в оренду - далі кайфувати!
3) Взяти в іпотеку ДВІ малих однухи в недобудованому з доставкою ключів через пів року-рік/зробити ремонт/здавати в оренду - кайфувати, а через ~ 4р.,коли ціни відштовхнуться від дна і трохи(чи дуже) виростуть - продати одну і погасити повністю всю іпотеку - далі кайфувати! (тут теж напряжно, хоч я б і ризикнув, але не хочу ризикувати дітьми і жінкою з з/п в 200дол/міс, яка навіть, іпотечний місячний платіж не перекриє, якщо раптом з моєю роботою/здоров'ям відбудуться зміни)
4)...
А 4-й варіант, який я вибрав, розкажу вже в кінці року!
Так що далі - найцікавішше! Не перемикайтесь!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Мені, як би всерівно, який ваш 4й варіант.. Виходячи з того, що 3-и попередні є гірші один за одного, підозрюю, що 4й по рівню збитку може переплюнитти 3-и попередні)))
Доречі на ваше прохання по контенту, дарую посилання на, як на мене притомний канал, який працює не на хайп і розкрутку в ютуб, а на те щоб допомогти простому українцю розібратись в складних і не дуже питаннях. Оскільки тема про квартиру то даю посилання по темі, а там вже дивіться, думайте ну ітд. по Вашому списку))
Львівський БатяР написав:Мені, як би всерівно, який ваш 4й варіант.. Виходячи з того, що 3-и попередні є гірші один за одного, підозрюю, що 4й по рівню збитку може переплюнитти 3-и попередні)))
Доречі на ваше прохання по контенту, дарую посилання на, як на мене притомний канал, який працює не на хайп і розкрутку в ютуб, а на те щоб допомогти простому українцю розібратись в складних і не дуже питаннях. Оскільки тема про квартиру то даю посилання по темі, а там вже дивіться, думайте ну ітд. по Вашому списку))
А на рахунок 4-го варіанту - все має бути "пучком"! Хоч мені так хочеться втнути 3-й варіант!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!