Долярчик написав:

Так от, шановне товариство, гілка "потекла" зовсім не в то русло!Я її не створював для того, щоб ви мене підтролювали, а я вас(хоч інколи і можна)Я її не створював для того, щоб всі яро доказували(з піною з рота), що це НЕ можливо!(якщо б було так все легко, то всі б побігли в іпотеку) хоч для початку і на перший внесок потрібно мати) а не у всіх є )Так, я бачу добре, що не все/всі цифри досконало "грають" і т. п.Але ж ця гілка і створювалась для того, щоб СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ, цеглинка за цеглинкою, ідея за ідеєю, ДОПОВНЮВАЛИ одне одного!Накшталт:- ага, % по іпотеці "не грають" - а от якщо б під такі-то % на 5р ФІКСОВАНО - о, тоді все ок!- або, подивіться % в такому-то банку...- або, якщо взяти стільки-то м2 з двома вікнами і розділити на 2 студії, тоді все ок!- або, взяти дві кватири на котловані/напівзбудованому і пізніше, зробивши у них ремонт, продати одну, погасивши повністю іпотеку за дві!- або, якщо так...- або, так...- або, ось так....От! От в такому ключі має бути ця гілка!От саме для ЦІКАВИХ ІДЕЙ вона створювалась!Колись люди теж, навіть, близько не думали, що можна в космос полетіти і підводу зануритись на нанадцять кілометрів!Але, як бачимо, ВСЕ МОЖЛИВО!!!Тож, давайте разом думати, як вдосконалити і що саме потрібно зробити/підкорегувати, щоб назва гілки відповідала правильності на всі 100%!Тож -ДумаЄМ!ДіЄМ!БагатіЄМ!