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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 29 жов, 2020 16:27
При здачі квартири в економі, в новобуді(наприклад, перша здача), цікавлять наступні речі:
1) Чи потрібні штори на вікнах, чи достатньо тільки фіранок/тюлів?-чи здаєте, взагалі, з "голими вікнами"?
2) Чи потрібний мінімальний посуд?(ну там по парі різних тарілок/горняток, 2 банячки, пательню
?
3) Ставити тільки індукційку, чи і звичайна газова може бути?
4) Наскільки наявність балкону вплине на ціну оренди і чи, взагалі, вплине?
5) Ключі давати орендарям тільки від "нижнього" замка?
6) На кухні достатньо 2 табуретки, чи 2 крісла?
Якщо знаєте відповіді лише на 1-2 пункти, то все одно пишіть - але тільки зразу обґрунтуйте, чому так?
Наперед, всім відгунувшимся, велике дякую!
==========
Просто я хочу зробити так:
- я ж просто хочу "зі старту" сподобатись орендарям!
Хочу дати їм хоч мінімальний сервіс! (а не ліжка на піддонах)
Хочу, щоб майже кожен орендар, зайшовши на оглядини в мою квіточку сказав: "Клааааас!" "Вав", "Ого", "Супер!"
- і посуд є
- і тюлі є(штори сам щось не хочу/не люблю)
- і шафа-купе з великим дзеркалом
- і балкон
- і сам господар приємний/добрий!
Так що -
ДумайЮ!
ДійЮ!
БагатійЮ!
п. с.
Навіть, подумую над тим, що на першу здачу вартувало б і постіль нову дати, і рушник в ванну, і рушнички на кухню, і мило, і плин до посуди.... і т. п.
- як думаєте, вартує ТАК почати свій новий, напів-пасивний бізнес?
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Суб 31 жов, 2020 11:21
Долярчик написав:
Так от, шановне товариство, гілка "потекла" зовсім не в то русло!
Я її не створював для того, щоб ви мене підтролювали, а я вас
(хоч інколи і можна)
Я її не створював для того, щоб всі яро доказували(з піною з рота), що це НЕ можливо!
(якщо б було так все легко, то всі б побігли в іпотеку) хоч для початку і на перший внесок потрібно мати) а не у всіх є )
Так, я бачу добре, що не все/всі цифри досконало "грають" і т. п.
Але ж ця гілка і створювалась для того, щоб СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ, цеглинка за цеглинкою, ідея за ідеєю, ДОПОВНЮВАЛИ одне одного!
Накшталт:
- ага, % по іпотеці "не грають" - а от якщо б під такі-то % на 5р ФІКСОВАНО - о, тоді все ок!
- або, подивіться % в такому-то банку...
- або, якщо взяти стільки-то м2 з двома вікнами і розділити на 2 студії, тоді все ок!
- або, взяти дві кватири на котловані/напівзбудованому і пізніше, зробивши у них ремонт, продати одну, погасивши повністю іпотеку за дві!
- або, якщо так...
- або, так...
- або, ось так....
От! От в такому ключі має бути ця гілка!
От саме для ЦІКАВИХ ІДЕЙ вона створювалась!
Колись люди теж, навіть, близько не думали, що можна в космос полетіти і підводу зануритись на нанадцять кілометрів!
Але, як бачимо, ВСЕ МОЖЛИВО!!!
Тож, давайте разом думати, як вдосконалити і що саме потрібно зробити/підкорегувати, щоб назва гілки відповідала правильності на всі 100%!
Тож -
ДумаЄМ!
ДіЄМ!
БагатіЄМ!
О, достатньо було це уточнення написати і зразу виявилось, що у тутешнього товариства:
- 0 ідей!
- 0 думок!
Зразу видно, що підприємців тут НЕгусто!
Бо підприємець - він у будь-якій ситуації знайде вихід!
- придумає спосіб вирішення тієї, чи іншої проблеми!
- бо у підприємця - підприємництво - це в крові!
Тож, як собі хочете....
Просто думав, що тут разом, як на нараді/консиліумі будемо ділитись спільними ідеями і відшліфовувати/відполіровувати назву гілки доти, доки вона не почне відповідати своїй назві!
Тож, бачу, що покищо, над цією темою, лише я:
ДумаЮ!(постійно)
ДіЮ!(з кінця цього року почну)
БагатійЮ!(з наступної осені почну)
Востаннє редагувалось Долярчик
в Суб 31 жов, 2020 11:30, всього редагувалось 1 раз.
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Суб 31 жов, 2020 11:25
Долярчик написав:
Зразу видно, що підприємців тут НЕгусто!
предприниматели не влазят в ипотеку, это тема домохозяек. Попробуйте открыть тему на кидстаффе, вангую ей высокую популярность.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Суб 31 жов, 2020 19:55
vitaliian написав:
предприниматели не влазят в ипотеку
А як же "кредитне плече"?
"Плече" з іпотеки вигіднішше/дешевше від звичайного кредиту!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Нед 01 лис, 2020 13:57
Долярчик написав: vitaliian написав:
предприниматели не влазят в ипотеку
А як же "кредитне плече"?
"Плече" з іпотеки вигіднішше/дешевше від звичайного кредиту!
в случае с ипотекой в уравнении много неизвестных переменных чтобы просчитать выгодна она или нет. На поверхности только размер арендной платы, 1й взнос, ежемесячные платежи и затраты на ремонт. Вы никак не просчитаете курс гривны через 2 года, кол-во новых сданных квартир которые выбросят на рынок аренды и другие риски. Можете закрывать тему без этой информации все ваши расчёты - обычные хотелки. Займитесь бизнесом который более прогнозируемый и менее сложный в расчётах.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Вів 03 лис, 2020 13:48
vitaliian написав: Долярчик написав: vitaliian написав:
предприниматели не влазят в ипотеку
А як же "кредитне плече"?
"Плече" з іпотеки вигіднішше/дешевше від звичайного кредиту!
в случае с ипотекой в уравнении много неизвестных переменных чтобы просчитать выгодна она или нет. На поверхности только размер арендной платы, 1й взнос, ежемесячные платежи и затраты на ремонт. Вы никак не просчитаете курс гривны через 2 года, кол-во новых сданных квартир которые выбросят на рынок аренды и другие риски. Можете закрывать тему без этой информации все ваши расчёты - обычные хотелки. Займитесь бизнесом который более прогнозируемый и менее сложный в расчётах.
Персонаж тримає контейнер з велосипедами на львівському ринку.
Він хоче зайнятись чимось легшим і продуктивнішим.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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