|
|
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 лис, 2020 00:09
Сразу видно автор топика пересмотрел Киосаки, идеи там правильные, вот только сам Киосаки гораздо больше разбогател на своих книгах, чем на недвижимости.
А по теме: при наших ставках ипотека не может быть выгодной. точка.
Положите лучше на депозит, копите и через какое-то время купите без кредита.
-
Sidus
-
-
- Повідомлень: 368
- З нами з: 17.09.14
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор