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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 15:02

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:09

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8862
З нами з: 19.10.15
Подякував: 545 раз.
Подякували: 587 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 00:09

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Сразу видно автор топика пересмотрел Киосаки, идеи там правильные, вот только сам Киосаки гораздо больше разбогател на своих книгах, чем на недвижимости.

А по теме: при наших ставках ипотека не может быть выгодной. точка.
Положите лучше на депозит, копите и через какое-то время купите без кредита.
Sidus
 
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