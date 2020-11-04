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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 лис, 2020 00:09
Сразу видно автор топика пересмотрел Киосаки, идеи там правильные, вот только сам Киосаки гораздо больше разбогател на своих книгах, чем на недвижимости.
А по теме: при наших ставках ипотека не может быть выгодной. точка.
Положите лучше на депозит, копите и через какое-то время купите без кредита.
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Sidus
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Додано: Чет 05 лис, 2020 08:13
Sidus написав:
Положите лучше на депозит, копите и через какое-то время купите без кредита.
Депо против сдачи в аренду уже проигрывает, к примеру, в моем городишке, рядом с Северодонецком, 40% ...В самом Северодонецке и Лисичанске депо проигрывает 70-80%%.Я высчитывал сдачу в аренду обычной брежневки-хрущевки без ремонта и без быттехники. На днях выложил простенький расчет в другой веткеviewtopic.php?p=5091759#p5091759
Сейчас, даже не читая ветку, просто увидев название, сильно призадумался об ипотеке. Свободных денех сейчас немного, а депо заканчивается через 3 месяца...Весной квартиры дешевеют, так,чо есть время подумать
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
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protefiks1959
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