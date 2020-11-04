|
|
|
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 лис, 2020 00:09
Сразу видно автор топика пересмотрел Киосаки, идеи там правильные, вот только сам Киосаки гораздо больше разбогател на своих книгах, чем на недвижимости.
А по теме: при наших ставках ипотека не может быть выгодной. точка.
Положите лучше на депозит, копите и через какое-то время купите без кредита.
-
Sidus
-
-
- Повідомлень: 368
- З нами з: 17.09.14
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 лис, 2020 08:13
Sidus написав:
Положите лучше на депозит, копите и через какое-то время купите без кредита.
Депо против сдачи в аренду уже проигрывает, к примеру, в моем городишке, рядом с Северодонецком, 40% ...В самом Северодонецке и Лисичанске депо проигрывает 70-80%%.Я высчитывал сдачу в аренду обычной брежневки-хрущевки без ремонта и без быттехники. На днях выложил простенький расчет в другой веткеviewtopic.php?p=5091759#p5091759
Сейчас, даже не читая ветку, просто увидев название, сильно призадумался об ипотеке. Свободных денех сейчас немного, а депо заканчивается через 3 месяца...Весной квартиры дешевеют, так,чо есть время подумать
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
-
protefiks1959
-
-
- Повідомлень: 387
- З нами з: 11.06.16
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 лис, 2020 08:44
Долярчик
Маю досвід в арендуванні квартири ( Харків, донька-студентка, син в Дніпрі, фахівець айтишник) і в здаванні в аренду (Схід, Луганська обл.)
Квартира має бути відповідно нафарширована залежно від орієнтації на припускаємого орендаря, тобто:
- студенти - середньої якости фарш, вся побутова техника, простенький кахель, якісні спальні місця
- гастербайтери мінімальний фарш, зовсім мінімальний
- біженці-переселенці - це окрема тема, вони вже 6 років по квартирах тиняються, майже всі мають свою побутову техніку, якісь міні-дивани, та інше ( штори в них точно є). Частіше вони шукають голу квартиру за мінімальну плату.
- Фахівці, що переселяються взв'язку з вигідним працевлаштуванням-повний якісний фарш
Ну, от, десь так..
Ключи віддавати всі, Обов'язково укладати договір з підписами, паспортними даними, переліком майна в квартирі, в договорі вказати, що арендодавець має право відвідувати квартиру виключно за присутністю арендатора.
P.S.
Зараз донька арендує в Мюнхені, перед тим два роки під Мюнхеном.
Там дуже і дуже інший погляд на якість квартир
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
-
protefiks1959
-
-
- Повідомлень: 387
- З нами з: 11.06.16
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 лис, 2020 09:26
Sidus написав:
Сразу видно автор топика пересмотрел Киосаки, идеи там правильные
То чому не взяти їх і не відшліфувати/переробити під українські реалії?
Sidus написав:
при наших ставках ипотека не может быть выгодной. точка
Є ж пільгові під 9,99% + розраховуємо на знецінення гривні за рік-два-три...., про яке всі трублять з усіх чайників!
Sidus написав:
Положите лучше на депозит, копите и через какое-то время купите без кредита
На депо було раніше цікаво класти, а сьогодні нести гривню під 7-8% чистими - це себе не поважати!
Я от ще маю під 17,5-18,5%, які скоро закінчуються - і що? Вигідно відносно сьогоднішнього курсу?
А тепер аж 10-11% брудними - просто небачена щедрість
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 8866
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 587 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 лис, 2020 09:39
protefiks1959 написав:Долярчик
Маю досвід в арендуванні квартири ( Харків, донька-студентка, син в Дніпрі, фахівець айтишник) і в здаванні в аренду (Схід, Луганська обл.)
Квартира має бути відповідно нафарширована залежно від орієнтації на припускаємого орендаря, тобто:
- студенти - середньої якости фарш, вся побутова техника, простенький кахель, якісні спальні місця
- гастербайтери мінімальний фарш, зовсім мінімальний
- біженці-переселенці - це окрема тема, вони вже 6 років по квартирах тиняються, майже всі мають свою побутову техніку, якісь міні-дивани, та інше ( штори в них точно є). Частіше вони шукають голу квартиру за мінімальну плату.
- Фахівці, що переселяються взв'язку з вигідним працевлаштуванням-повний якісний фарш
Ну, от, десь так..
Ключи віддавати всі, Обов'язково укладати договір з підписами, паспортними даними, переліком майна в квартирі, в договорі вказати, що арендодавець має право відвідувати квартиру виключно за присутністю арендатора.
P.S.
Зараз донька арендує в Мюнхені, перед тим два роки під Мюнхеном.
Там дуже і дуже інший погляд на якість квартир
А сколько потом нужно на ремонт?
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 7267
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 691 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 лис, 2020 09:48
protefiks1959 написав:
Сейчас, даже не читая ветку, просто увидев название, сильно призадумался об ипотеке
От, для початку, можете розглянути пропозиції кредо/правекс/ощаду.
Але, можливо у Вас там умови можуть дати інші.
Справді цікаво, на яких умовах дають іпотеку на сході?
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 8866
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 587 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|