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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:02

  Долярчик написав:
  Ratatui написав:А сколько потом нужно на ремонт?

Там потрібно робити супер-антивандальний дешевий ремонт! :mrgreen:
Вапном побілити стіни/стелю, лінолеуму на підлогу, всю б/у техніку/меблі/раковину/унітаз і т. п.! :mrgreen:


Главное чтобы соседей снизу студенты не затопили.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:02

  Ratatui написав:
  Долярчик написав:
  Ratatui написав:А сколько потом нужно на ремонт?

Там потрібно робити супер-антивандальний дешевий ремонт! :mrgreen:
Вапном побілити стіни/стелю, лінолеуму на підлогу, всю б/у техніку/меблі/раковину/унітаз і т. п.! :mrgreen:


Главное чтобы соседей снизу студенты не затопили.
снизу должен быть подвал.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:04

vitaliian Увы подвалов на всех не напасёшься.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:11

Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 05 лис, 2020 10:18, всього редагувалось 2 разів.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:14

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  vitaliian написав:снизу должен быть подвал

Або викупляти весь стояк!
(там ціни дешеві - можна собі це дозволити) :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:39

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Долярчик написав:От, для початку, можете розглянути пропозиції кредо/правекс/ощаду.
Але, можливо у Вас там умови можуть дати інші.

Справді цікаво, на яких умовах дають іпотеку на сході?
Ще не цікавився. Треба дуже прискіпливо вивчати, вибрати 2-3 банки, читать тут про них в відповідних гілках
альфа, клирингдом,пумб, ощад, приват, креди, аваль, укрсиб, укргаз,сбер, моно, и якийся спортбанк
...............
стосовно ремонту:-чим крутіше ремонт, тим більше арендна платня, і тим більши відрахування з неї на амортизацію і реновацію.
А от що вигідніше:
- сдавати з мінімально якісним ремонтом
- з середньої якості
- з максимальнох якості ...Х.З.
Набути первісного досвіду можна на ОЛХ, відслідковуя декілька об'яв про однотипні квартири з різною якістю ремонту і різним фаршем меблів та побут.техники.
Можна розрахувати самому, скільки потягне грошей та часу той чи інший ремонт, та як воно потім буде відбиватись
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 11:09

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  protefiks1959 написав:А от що вигідніше

Я отут написав, який я собі зробив ремонт з урахуванням двох своїх спиногризів :)
viewtopic.php?f=27&t=222870&p=5092648#p5092648
Думаю, майже аналогічний робити під оренду, але ще трохи декуди спростити.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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