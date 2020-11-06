Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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protefiks1959 написав:Стосовно назви цієї теми: - Арендна плата частіше за все, мабуть, не покриє іпотечні відсотки
Я вже не раз казав і ще раз повторю: Зрозумійте, якщо б все так було легко і просто, то всі б були щасливі і багаті всі б вже сьогодні побігли штурмувати банки, щоб їм видали іпотеку
Далі для всіх форумчан:
А так, в тім то і справа, що над цією темою треба ДУМАТИ і шліфувати її різними думками/ідеями! Для цього ця тема і була створена, щоб людям дати пластилін(цю створити гілку, дати тему), а вже ВСІМ РАЗОМ - ліпити з того пластиліна конинків! А тут, чомусь, майже всі обговорюють якість/м'якість того пластиліну, з чого він зроблений, і взагалі, будь-що, але хоч спробувати зліпити коника - переважно, навіть, не намагаються! А мало б бути так(на прикладі пластиліну) - о, а якщо його довше розім'яти? - о, а якщо його тонко розкачати? - о, а якщо його трохи нагріти? - о, а якщо так? - або так... - і так далі, купа ідей мала б бути! - а не мусолити, накшталт: "Чому дали твердий пластилін? З нього нічого не можна зліпити!"
Долярчик, для Вас головне вартість іпотеки. Давайте сюди реальні варіанти.
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Долярчик написав:Я хочу, САМ чиїсь варіанти пережовувати!
ПрОцент по реальній іпотеці покрити орендною платою проблема...а там ше тіло висить. От і намалюйте як це Вам вдасться.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
очень удобно совместить душ.кабину и унитаз, можно сидя на нём сразу принять душ и мыть унитаз удобнее. Рекомендую.
все японцы или китайцы так делают и ничего страшного в этом нету ..в одном готеле выдел душ без кабинки
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України