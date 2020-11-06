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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 15161718>
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:50

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  protefiks1959 написав:Стосовно назви цієї теми:
- Арендна плата частіше за все, мабуть, не покриє іпотечні відсотки

Я вже не раз казав і ще раз повторю:
Зрозумійте, якщо б все так було легко і просто, то всі б були щасливі і багаті :) всі б вже сьогодні побігли штурмувати банки, щоб їм видали іпотеку :)

Далі для всіх форумчан:

А так, в тім то і справа, що над цією темою треба ДУМАТИ і шліфувати її різними думками/ідеями!
Для цього ця тема і була створена, щоб людям дати пластилін(цю створити гілку, дати тему), а вже ВСІМ РАЗОМ - ліпити з того пластиліна конинків!
А тут, чомусь, майже всі обговорюють якість/м'якість того пластиліну, з чого він зроблений, і взагалі, будь-що, але хоч спробувати зліпити коника - переважно, навіть, не намагаються!
А мало б бути так(на прикладі пластиліну)
- о, а якщо його довше розім'яти?
- о, а якщо його тонко розкачати?
- о, а якщо його трохи нагріти?
- о, а якщо так?
- або так...
- і так далі, купа ідей мала б бути! - а не мусолити, накшталт: "Чому дали твердий пластилін? З нього нічого не можна зліпити!" :)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:35

Долярчик, для Вас головне вартість іпотеки.
Давайте сюди реальні варіанти.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 19:50

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, для Вас головне вартість іпотеки.
Давайте сюди реальні варіанти.

Я не хочу, щоб мене/мій варіант обговорювали!
Я хочу, САМ чиїсь варіанти пережовувати! :D

А то виходить, як в бі-ту-бі :D - повкладались пів ляма вкладників, а обговорюють/перемивають кісточки лише Долярчику! :mrgreen:
А я хочу, щоб САМУ ІДЕЮ обговорювали/накидували інших ідей/варіантів і т. п.

п. с.
Ну невже, вище на прикладі з пластиліном не зрозуміло розтлумачив? :shock:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:04

  Долярчик написав:
  protefiks1959 написав:А от що вигідніше

Я отут написав, який я собі зробив ремонт з урахуванням двох своїх спиногризів :)
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Думаю, майже аналогічний робити під оренду, але ще трохи декуди спростити.


Даруйте але за посилпнням не знайшов ніякої конкретики! Поняття дешевий/дорогий у кожного свое. Якшо є можливість напишіть вартість ркмонту м2 і скілььки у Вас метрів квартира (бо не памятаю)?
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:06

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Долярчик написав:Я хочу, САМ чиїсь варіанти пережовувати!

ПрОцент по реальній іпотеці покрити орендною платою проблема...а там ше тіло висить.
От і намалюйте як це Вам вдасться.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:12

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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:42

  vitaliian написав:Зображення

очень удобно совместить душ.кабину и унитаз, можно сидя на нём сразу принять душ и мыть унитаз удобнее. Рекомендую.

все японцы или китайцы так делают и ничего страшного в этом нету ..в одном готеле выдел душ без кабинки
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:56

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

:mrgreen:
  Долярчик написав:Я хочу, САМ чиїсь варіанти пережовувати!
Дракон КОМОДО :D :mrgreen:
Востаннє редагувалось protefiks1959 в П'ят 06 лис, 2020 21:06, всього редагувалось 1 раз.
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:02

японці ваще чудакі

ось приклад люксусового готелю де клієнти сплять у... брр яка гидота :)



PS супер ідея для Доляричка!
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+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:04

  yama написав:
  vitaliian написав:Зображення

очень удобно совместить душ.кабину и унитаз, можно сидя на нём сразу принять душ и мыть унитаз удобнее. Рекомендую.

все японцы или китайцы так делают и ничего страшного в этом нету ..в одном готеле выдел душ без кабинки
Моя доча в Пекине этим наслаждалась пол-года, а, перед Пекином, раньше на пол-года, в Цинь-Дао, целый год в общаге универа...Но вы еще не ФФсЁ знаете:- Ф Китае стиральные машины не имеют функции нагрева, ФФсе китайтцкие тряпки стираются в холодной воде :mrgreen: Доча нормально отстиралась тока Ф Украине
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
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