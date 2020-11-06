Львівський БатяР написав:Долярчик написав:
Я отут написав, який я собі зробив ремонт з урахуванням двох своїх спиногризів
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Думаю, майже аналогічний робити під оренду, але ще трохи декуди спростити.
Даруйте але за посилпнням не знайшов ніякої конкретики! Поняття дешевий/дорогий у кожного свое. Якшо є можливість напишіть вартість ркмонту м2 і скілььки у Вас метрів квартира (бо не памятаю)?
~ 220 000грн на 53м2 - все-все враховано з меблями і технікою! (рік тому завершив ремонт, який тривав більше, ніж пів року)