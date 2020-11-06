Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Долярчик написав:Я хочу, САМ чиїсь варіанти пережовувати!
ПрОцент по реальній іпотеці покрити орендною платою проблема...а там ше тіло висить. От і намалюйте як це Вам вдасться.
Я намалював на першій сторінці! А як приклад, навів, що можна і за 400дол/міс. здавати однушку в розгар весняної пандемії!(у моєму будинку здавали в травні/червні за таку ціну) Тому я кажу, якщо в розгар пандемії можна здавати ВИЩЕ ціни іпотеки, то чому в майбутньому, коли пандемія вщухне - не можна здати ще дорожче, або як мінімум по тій же ціні???!
очень удобно совместить душ.кабину и унитаз, можно сидя на нём сразу принять душ и мыть унитаз удобнее. Рекомендую.
все японцы или китайцы так делают и ничего страшного в этом нету ..в одном готеле выдел душ без кабинки
Все залежить від вартості нерухомості. в нас вона низька. Для прикладу популярні і реально круті меблі трансформери коштують стільки що дешевше купити у Львові замість 1к квартиру 2кімнатну, та сама штука з таким душем обєднаним. Читав вище про вартість всього ремонту Долярчика, такий санвузол від виробника (а робить їх одиниці, і це буде швидше за все доставка фіг зна звідти) вийде по ціні на пів бюджету ремонту його квартири. Або купити на аліекспресі і робити ремонт сусідам час від часу
ось приклад люксусового готелю де клієнти сплять у... брр яка гидота
PS супер ідея для Доляричка! для його нового біз-проекту
Зразу згадалось: "17 серпня о 01:34 до ДСНС надійшло повідомлення, що у м. Одеса по вул. Водопровідна, 1а в готелі "Токіо Стар" виникла пожежа. О 04:32 пожежу ліквідовано на площі 1000 м кв. На пожежі загинуло 8 та постраждало 10 осіб (з них 7 осіб врятовано підрозділами ДСНС)" - клац