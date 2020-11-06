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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 15161718
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:14

  Львівський БатяР написав:
  Долярчик написав:
  protefiks1959 написав:А от що вигідніше

Я отут написав, який я собі зробив ремонт з урахуванням двох своїх спиногризів :)
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Думаю, майже аналогічний робити під оренду, але ще трохи декуди спростити.


Даруйте але за посилпнням не знайшов ніякої конкретики! Поняття дешевий/дорогий у кожного свое. Якшо є можливість напишіть вартість ркмонту м2 і скілььки у Вас метрів квартира (бо не памятаю)?

~ 220 000грн на 53м2 - все-все враховано з меблями і технікою! (рік тому завершив ремонт, який тривав більше, ніж пів року)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 21:21

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:Я хочу, САМ чиїсь варіанти пережовувати!

ПрОцент по реальній іпотеці покрити орендною платою проблема...а там ше тіло висить.
От і намалюйте як це Вам вдасться.

Я намалював на першій сторінці!
А як приклад, навів, що можна і за 400дол/міс. здавати однушку в розгар весняної пандемії!(у моєму будинку здавали в травні/червні за таку ціну)
Тому я кажу, якщо в розгар пандемії можна здавати ВИЩЕ ціни іпотеки, то чому в майбутньому, коли пандемія вщухне - не можна здати ще дорожче, або як мінімум по тій же ціні???! 8)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 01:23

  yama написав:
  vitaliian написав:Зображення

очень удобно совместить душ.кабину и унитаз, можно сидя на нём сразу принять душ и мыть унитаз удобнее. Рекомендую.

все японцы или китайцы так делают и ничего страшного в этом нету ..в одном готеле выдел душ без кабинки

Все залежить від вартості нерухомості. в нас вона низька. Для прикладу популярні і реально круті меблі трансформери коштують стільки що дешевше купити у Львові замість 1к квартиру 2кімнатну, та сама штука з таким душем обєднаним. Читав вище про вартість всього ремонту Долярчика, такий санвузол від виробника (а робить їх одиниці, і це буде швидше за все доставка фіг зна звідти) вийде по ціні на пів бюджету ремонту його квартири. Або купити на аліекспресі і робити ремонт сусідам час від часу :)
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 01:46

  greenozon написав:японці ваще чудакі

ось приклад люксусового готелю де клієнти сплять у... брр яка гидота :)



PS супер ідея для Доляричка!
для його нового біз-проекту


Зразу згадалось: "17 серпня о 01:34 до ДСНС надійшло повідомлення, що у м. Одеса по вул. Водопровідна, 1а в готелі "Токіо Стар" виникла пожежа. О 04:32 пожежу ліквідовано на площі 1000 м кв. На пожежі загинуло 8 та постраждало 10 осіб (з них 7 осіб врятовано підрозділами ДСНС)" - клац :|
ST_11
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 10:14

  Долярчик написав:
  protefiks1959 написав:Стосовно назви цієї теми:
- Арендна плата частіше за все, мабуть, не покриє іпотечні відсотки

Я вже не раз казав і ще раз повторю:
Зрозумійте, якщо б все так було легко і просто, то всі б були щасливі і багаті :) всі б вже сьогодні побігли штурмувати банки, щоб їм видали іпотеку :)

Далі для всіх форумчан:

А так, в тім то і справа, що над цією темою треба ДУМАТИ і шліфувати її різними думками/ідеями!
Для цього ця тема і була створена, щоб людям дати пластилін(цю створити гілку, дати тему), а вже ВСІМ РАЗОМ - ліпити з того пластиліна конинків!
А тут, чомусь, майже всі обговорюють якість/м'якість того пластиліну, з чого він зроблений, і взагалі, будь-що, але хоч спробувати зліпити коника - переважно, навіть, не намагаються!
А мало б бути так(на прикладі пластиліну)
- о, а якщо його довше розім'яти?
- о, а якщо його тонко розкачати?
- о, а якщо його трохи нагріти?
- о, а якщо так?
- або так...
- і так далі, купа ідей мала б бути! - а не мусолити, накшталт: "Чому дали твердий пластилін? З нього нічого не можна зліпити!" :)

Ще раз копійнув, щоб ще раз прочитали і може нарешті дійде! :mrgreen:

А ні, то давайте продовжувати хі-хі, та ха-ха.....
Раз ніхто не хоче думати, то будемо сміятись!

"Каждий вєчєр, вєчєр - наступаєт вдруг... " :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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