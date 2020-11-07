Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:Я хочу, САМ чиїсь варіанти пережовувати!
ПрОцент по реальній іпотеці покрити орендною платою проблема...а там ше тіло висить. От і намалюйте як це Вам вдасться.
Я намалював на першій сторінці! А як приклад, навів, що можна і за 400дол/міс. здавати однушку в розгар весняної пандемії!(у моєму будинку здавали в травні/червні за таку ціну) Тому я кажу, якщо в розгар пандемії можна здавати ВИЩЕ ціни іпотеки, то чому в майбутньому, коли пандемія вщухне - не можна здати ще дорожче, або як мінімум по тій же ціні???!
очень удобно совместить душ.кабину и унитаз, можно сидя на нём сразу принять душ и мыть унитаз удобнее. Рекомендую.
все японцы или китайцы так делают и ничего страшного в этом нету ..в одном готеле выдел душ без кабинки
Все залежить від вартості нерухомості. в нас вона низька. Для прикладу популярні і реально круті меблі трансформери коштують стільки що дешевше купити у Львові замість 1к квартиру 2кімнатну, та сама штука з таким душем обєднаним. Читав вище про вартість всього ремонту Долярчика, такий санвузол від виробника (а робить їх одиниці, і це буде швидше за все доставка фіг зна звідти) вийде по ціні на пів бюджету ремонту його квартири. Або купити на аліекспресі і робити ремонт сусідам час від часу
ось приклад люксусового готелю де клієнти сплять у... брр яка гидота
PS супер ідея для Доляричка! для його нового біз-проекту
Зразу згадалось: "17 серпня о 01:34 до ДСНС надійшло повідомлення, що у м. Одеса по вул. Водопровідна, 1а в готелі "Токіо Стар" виникла пожежа. О 04:32 пожежу ліквідовано на площі 1000 м кв. На пожежі загинуло 8 та постраждало 10 осіб (з них 7 осіб врятовано підрозділами ДСНС)" - клац
protefiks1959 написав:Стосовно назви цієї теми: - Арендна плата частіше за все, мабуть, не покриє іпотечні відсотки
Я вже не раз казав і ще раз повторю: Зрозумійте, якщо б все так було легко і просто, то всі б були щасливі і багаті всі б вже сьогодні побігли штурмувати банки, щоб їм видали іпотеку
Далі для всіх форумчан:
А так, в тім то і справа, що над цією темою треба ДУМАТИ і шліфувати її різними думками/ідеями! Для цього ця тема і була створена, щоб людям дати пластилін(цю створити гілку, дати тему), а вже ВСІМ РАЗОМ - ліпити з того пластиліна конинків! А тут, чомусь, майже всі обговорюють якість/м'якість того пластиліну, з чого він зроблений, і взагалі, будь-що, але хоч спробувати зліпити коника - переважно, навіть, не намагаються! А мало б бути так(на прикладі пластиліну) - о, а якщо його довше розім'яти? - о, а якщо його тонко розкачати? - о, а якщо його трохи нагріти? - о, а якщо так? - або так... - і так далі, купа ідей мала б бути! - а не мусолити, накшталт: "Чому дали твердий пластилін? З нього нічого не можна зліпити!"
Ще раз копійнув, щоб ще раз прочитали і може нарешті дійде!
А ні, то давайте продовжувати хі-хі, та ха-ха..... Раз ніхто не хоче думати, то будемо сміятись!
Долярчик написав:А як приклад, навів, що можна і за 400дол/міс. здавати однушку
А який щомісячний платіж по іпотеці?
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Мій банк дає 504 000 грн і хоче щоб взад за 20 років віддали біля 1916000 грн. За три роки віддасте біля 310 000 грн. Запитання. Скільки з цієї суми є тіло кредиту а скільки % за кредитом? Що з страхівочками при погашенні кредиту? Щомісячний платіж 7871 грн фіксований на який термін? А здача за 400 американців що перекриває щомісячний платіж. Здавати 20 років а на різницю пікнічкувати.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться Прикол в тому що бюджетний сегмент новобудов через 10-20 років виглядатиме дуже страшно, і не факт що клієнти будуть купити то житло. Що там з панельками зараз - нема бажаючих взагалі купувати. Якщо в таку довгу перспективу то ІМХО - хіба що старий фонд в центрі міста дивитись, або новобудови в центрі міста (але там ціни космос)