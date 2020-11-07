Додано: Суб 07 лис, 2020 14:46

Мій банк дає 504 000 грн і хоче щоб взад за 20 років віддали біля 1916000 грн.

За три роки віддасте біля 310 000 грн.

Запитання.

Скільки з цієї суми є тіло кредиту а скільки % за кредитом?

Що з страхівочками при погашенні кредиту?

Щомісячний платіж 7871 грн фіксований на який термін?

А здача за 400 американців що перекриває щомісячний платіж.

Здавати 20 років а на різницю пікнічкувати.