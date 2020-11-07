Тобто, всі враз стануть багатими і будуть купувати лише дороге житло?
Так не купують через ЦО(що немає змоги від'єднатись від тих кровосісь) - нє?
Ви колись гарно все в конкретних цифрах і % викладали?
Не можете зараз все викласти по полицях/своє бачення?
п. с.
Зараз я пану Квесторе_поверніться викладу свої матиматичні підрахуї!
І забігаючи наперед, він(а може і всі) здивуються, що задача #2 на першій сторінці цього форуму, підкоригувавши лише % з 14 до РЕАЛЬНИХ 14,95(по кредо) а решта всі ті дані, що там пишуть + озвучена оренда 8 000/міс(це менше 300дол, хоч я вище писав, що навіть, в розгар пандемії просили 400дол)- дасть наступне:
- ви взяли 500К в банку, ви і повернули тих самих 500К через 3р. - а все покрили орендарі!
Ви, просто по-факту, покористувалися пів лямом грн. протягом 3р. "безвідсотково"!