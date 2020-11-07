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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 13:27

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  dinozavrik написав:Прикол в тому що бюджетний сегмент новобудов через 10-20 років виглядатиме дуже страшно, і не факт що клієнти будуть купити то житло

Тобто, всі враз стануть багатими і будуть купувати лише дороге житло? :)
  dinozavrik написав:Що там з панельками зараз - нема бажаючих взагалі купувати

Так не купують через ЦО(що немає змоги від'єднатись від тих кровосісь) - нє?
  proftpd66 написав:мне это нравится когда ставка 20-30% и на 3-5 лет. И нужно иметь залог для касовых разрывов

Ви колись гарно все в конкретних цифрах і % викладали?
Не можете зараз все викласти по полицях/своє бачення?

п. с.
Зараз я пану Квесторе_поверніться викладу свої матиматичні підрахуї!
І забігаючи наперед, він(а може і всі) здивуються, що задача #2 на першій сторінці цього форуму, підкоригувавши лише % з 14 до РЕАЛЬНИХ 14,95(по кредо) а решта всі ті дані, що там пишуть + озвучена оренда 8 000/міс(це менше 300дол, хоч я вище писав, що навіть, в розгар пандемії просили 400дол)- дасть наступне:
- ви взяли 500К в банку, ви і повернули тих самих 500К через 3р. - а все покрили орендарі!
Ви, просто по-факту, покористувалися пів лямом грн. протягом 3р. "безвідсотково"!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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