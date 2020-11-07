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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 08 лис, 2020 13:27
dinozavrik написав:
Прикол в тому що бюджетний сегмент новобудов через 10-20 років виглядатиме дуже страшно, і не факт що клієнти будуть купити то житло
Тобто, всі враз стануть багатими і будуть купувати лише дороге житло?
dinozavrik написав:
Що там з панельками зараз - нема бажаючих взагалі купувати
Так не купують через ЦО(що немає змоги від'єднатись від тих кровосісь) - нє?
proftpd66 написав:
мне это нравится когда ставка 20-30% и на 3-5 лет. И нужно иметь залог для касовых разрывов
Ви колись гарно все в конкретних цифрах і % викладали?
Не можете зараз все викласти по полицях/своє бачення?
п. с.
Зараз я пану Квесторе_поверніться викладу свої матиматичні підрахуї!
І забігаючи наперед, він(а може і всі) здивуються, що задача #2 на першій сторінці цього форуму, підкоригувавши лише % з 14 до РЕАЛЬНИХ 14,95(по кредо) а решта всі ті дані, що там пишуть + озвучена оренда 8 000/міс(це менше 300дол, хоч я вище писав, що навіть, в розгар пандемії просили 400дол)- дасть наступне:
- ви взяли 500К в банку, ви і повернули тих самих 500К через 3р. - а все покрили орендарі!
Ви, просто по-факту, покористувалися пів лямом грн. протягом 3р. "безвідсотково"!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Нед 08 лис, 2020 14:45
Квесторе_поверніться написав:
Мій банк дає 504 000 грн і хоче щоб взад за 20 років віддали біля 1916000 грн.
За три роки віддасте біля 310 000 грн.
Запитання.
Скільки з цієї суми є тіло кредиту а скільки % за кредитом?
Що з страхівочками при погашенні кредиту?
Щомісячний платіж 7871 грн фіксований на який термін?
А здача за 400 американців що перекриває щомісячний платіж.
Здавати 20 років а на різницю пікнічкувати.
Не знаю, як Ви робили підрахуя(я ж вище кинув таблицю, де вже ж ЧИСТІ %! - де вже всі страхівочки і т. д. - "ол-ін-клюзів
) - бо в мене виходить так:
(підглядайте задачу #2 на першій сторінці цієї гілки) Беремо в іпотеку 500 000 на 20р. під 14,95%
= 74 750/рік(це % по кредиту), відповідно 74 750х3р. = 224 250 за 3р.
Далі>>>
500 000/20р. = 25 000/рік, відповідно 75 000 за 3р. спрачуємо "тіло"!
Далі>>>
В задачі(щоб вкластись в 3р.) ми рік і 3міс. чекаємо на завершення будівництва і ремонт, а далі рік і 9міс. здаємо в оренду за 8 000/міс., що = 168 000
Тепер робимо підрахуя:Через 3р. треба віддати банку 500 000(що ми брали в іпотеку) + % за 3р. це ще 224 250!
Але!!! За 3р. ми "тіло" погасили на 75 000 і залишилось нам ще погасити 425 000 "тіла" + 224 250(% за 3р.) = 649 250!
Але!!!Ми від цієї суми мінусуємо "манну небесну" від орендарів, які нам сплачували рік і 9міс. по 8 000(що в сумі 168 000)!!!
Тож 649 250 - 168 000 = 481 250 ми віддаємо через 3р.!
Навіть, профіт є - але нехай тих ~19 000 "розмажемо" на місяць простою, чи затягування ремонту на 1міс.(тобто, не беремо до уваги) Тож ми взяли 500 000>>>>>покористувались ними 3р.>>>>> і віддали тих же 500 000!!!
(але ж ми то знаємо, що сьогоднішні 500К і 500К через 3р. - це зовсім різні речі/різна їхня цінність)
Так що дивимось мій підпис
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Нед 08 лис, 2020 15:21
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Додано: Нед 08 лис, 2020 16:37
Долярчик написав:
(але ж ми то знаємо, що сьогоднішні 500К і 500К через 3р. - це зовсім різні речі/різна їхня цінність)
Так, це так!!!
Через 3,5 Зе скінчіться і буде не Зе, і не ПАП, а,взагалі невідомо хто...А тоді є питання:- коли брати іпотеку. зараз, чі за пв-року до кінця Зе?
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
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Додано: Нед 08 лис, 2020 16:40
Долярчик написав: Квесторе_поверніться написав:
Мій банк дає 504 000 грн і хоче щоб взад за 20 років віддали біля 1916000 грн.
За три роки віддасте біля 310 000 грн.
Запитання.
Скільки з цієї суми є тіло кредиту а скільки % за кредитом?
Що з страхівочками при погашенні кредиту?
Щомісячний платіж 7871 грн фіксований на який термін?
А здача за 400 американців що перекриває щомісячний платіж.
Здавати 20 років а на різницю пікнічкувати.
Не знаю, як Ви робили підрахуя(я ж вище кинув таблицю, де вже ж ЧИСТІ %! - де вже всі страхівочки і т. д. - "ол-ін-клюзів
) - бо в мене виходить так:
(підглядайте задачу #2 на першій сторінці цієї гілки) Беремо в іпотеку 500 000 на 20р. під 14,95%
= 74 750/рік(це % по кредиту), відповідно 74 750х3р. = 224 250 за 3р.
Далі>>>
500 000/20р. = 25 000/рік, відповідно 75 000 за 3р. спрачуємо "тіло"!
Далі>>>
В задачі(щоб вкластись в 3р.) ми рік і 3міс. чекаємо на завершення будівництва і ремонт, а далі рік і 9міс. здаємо в оренду за 8 000/міс., що = 168 000
Тепер робимо підрахуя:Через 3р. треба віддати банку 500 000(що ми брали в іпотеку) + % за 3р. це ще 224 250!
Але!!! За 3р. ми "тіло" погасили на 75 000 і залишилось нам ще погасити 425 000 "тіла" + 224 250(% за 3р.) = 649 250!
Але!!!Ми від цієї суми мінусуємо "манну небесну" від орендарів, які нам сплачували рік і 9міс. по 8 000(що в сумі 168 000)!!!
Тож 649 250 - 168 000 = 481 250 ми віддаємо через 3р.!
Навіть, профіт є - але нехай тих ~19 000 "розмажемо" на місяць простою, чи затягування ремонту на 1міс.(тобто, не беремо до уваги) Тож ми взяли 500 000>>>>>покористувались ними 3р.>>>>> і віддали тих же 500 000!!!
(але ж ми то знаємо, що сьогоднішні 500К і 500К через 3р. - це зовсім різні речі/різна їхня цінність)
Так що дивимось мій підпис
так бери оформляй іпотечний кредит на 1 мільйон грн а ще краще на 2 мільйона . Візьмеш аж дві квартири під здачу
П.С. Якщо не секрет тобі рочків то скіко буде ?
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Додано: Нед 08 лис, 2020 16:45
Долярчик написав:
(але ж ми то знаємо, що сьогоднішні 500К і 500К через 3р. - це зовсім різні речі/різна їхня цінність)
Прикол в тому що банку фактично вартість житла ви повернете в ближні 2-3 роки, всі наступні платежі це вже чистий прибуток.
Про старий фонд - не тільки через ЦО, ще через тонкі стіни, і те що ремонт робити часто не доцільно - бо коштує однаково чи в новобуді робити чи там.
Тим не менше - з старим фондом є один суттєвий плюс.- там малі і доволі доцільно використані площі. В економ сегменті новобудов (парус для прикладу) площі квартир роздуті за рахунок коридорів і довгих вузьких кімнат (там популярні кімнати 6м довжиною і 2,8 шириною)
Про те що не всі будуть багатими - не всі, але чим саме ваша квартира буде кращою від 100500 інших в тих же іпенях?
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Додано: Нед 08 лис, 2020 18:29
Долярчик написав:
ви взяли 500К в банку, ви і повернули тих самих 500К через 3р. - а все покрили орендарі!
Ви, просто по-факту, покористувалися пів лямом грн. протягом 3р. "безвідсотково"!
Логіка - зашкалює....
1 Ви віддали своїх 300К як перший внесок
2 На протязі 10 років віддали ще 500К
3 А користуватись почали ,через 10 років після того як віддали 300К
То хто тут розумний?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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