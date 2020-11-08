Як я люблю новоспечених обліківок! - це ж треба час затратити/зареєструватись, щоб якусь куйню написати!
А по суті - є що сказати?
Якщо є помилка - тицьніть мене носом в неї!
А спілкуватись в ключі - "дурак - сам дурак" - ну таке.... не від великого розума)))
По факту, то заробляє банк 224 250 за 3р. - але нам же то має бути пофі.г, так як все сплатили орендарі!
Ми своїх грошей, особисто банкові - НЕ дали! Ми покористувались його коштами і віддали, а СВОЇ 300(перший внесок) + 200(ремонт) - вони залишились в квартирі, яку ми можемо продати через 3р. ДАЛЕКО не за 500К!
1. Читай вище - він ЗАЛИШИВСЯ у вартості квартири!
2. Читай вище - гасимо ВСЮ/ПОВНІСТЮ іпотеку за 3р.!!!
3. Користуватись почали через рік і 3міс(здавати в оренду), а через 3р.(загалом) - квартира ПОВНІСТЮ моя, так як я віддаю банку ЙОГО Ж 500К(покористувавшись ними 3р.), а тих СВОЇХ 300(перший внесок) + 200(ремонт) = 500К - так я за ці свої кошти отримую готову квартиру з ремонтом!!!
Явно НЕ будівельник!