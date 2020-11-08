Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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andriybv2020 написав:так бери оформляй іпотечний кредит на 1 мільйон грн а ще краще на 2 мільйона . Візьмеш аж дві квартири під здачу П.С. Якщо не секрет тобі рочків то скіко буде ?
Як я люблю новоспечених обліківок! - це ж треба час затратити/зареєструватись, щоб якусь куйню написати!
А по суті - є що сказати? Якщо є помилка - тицьніть мене носом в неї! А спілкуватись в ключі - "дурак - сам дурак" - ну таке.... не від великого розума)))
dinozavrik написав:Прикол в тому що банку фактично вартість житла ви повернете в ближні 2-3 роки, всі наступні платежі це вже чистий прибуток
По факту, то заробляє банк 224 250 за 3р. - але нам же то має бути пофі.г, так як все сплатили орендарі! Ми своїх грошей, особисто банкові - НЕ дали! Ми покористувались його коштами і віддали, а СВОЇ 300(перший внесок) + 200(ремонт) - вони залишились в квартирі, яку ми можемо продати через 3р. ДАЛЕКО не за 500К!
budivelnik написав:Логіка - зашкалює.... 1 Ви віддали своїх 300К як перший внесок 2 На протязі 10 років віддали ще 500К 3 А користуватись почали ,через 10 років після того як віддали 300К
1. Читай вище - він ЗАЛИШИВСЯ у вартості квартири! 2. Читай вище - гасимо ВСЮ/ПОВНІСТЮ іпотеку за 3р.!!! 3. Користуватись почали через рік і 3міс(здавати в оренду), а через 3р.(загалом) - квартира ПОВНІСТЮ моя, так як я віддаю банку ЙОГО Ж 500К(покористувавшись ними 3р.), а тих СВОЇХ 300(перший внесок) + 200(ремонт) = 500К - так я за ці свої кошти отримую готову квартиру з ремонтом!!!
(с) По факту, то заробляє банк 224 250 за 3р. - але нам же то має бути пофі.г, так як все сплатили орендарі! Ми своїх грошей, особисто банкові - НЕ дали! Ми покористувались його коштами і віддали, а СВОЇ 300(перший внесок) + 200(ремонт) - вони залишились в квартирі, яку ми можемо продати через 3р. ДАЛЕКО не за 500К.
По факту 224 250гр це ви заплатите тільки % банку це виходить 224250гр/3/12=6229гр з кожного арендного платежу протягом 3ох років. А ще треба тіло закрити! Да і здавати ви будете ч/з рік. + 3 роки страховка, + разовий платіж за оцінку. Ітого ви збираєтесь здавати за 8000гр/міс - 6229гр(% які віддасьте банку) = 1771гр/міс у Вас залишиться щоб закрити тіло. 1771*12(міс)*3(роки) = 63 756гр ви зможете віддати з оренди на тіло. Питання хто закриє решту?
Востаннє редагувалось Львівський БатяР в Нед 08 лис, 2020 23:12, всього редагувалось 3 разів.
dinozavrik написав:Прикол в тому що банку фактично вартість житла ви повернете в ближні 2-3 роки, всі наступні платежі це вже чистий прибуток
По факту, то заробляє банк 224 250 за 3р. - але нам же то має бути пофі.г, так як все сплатили орендарі! Ми своїх грошей, особисто банкові - НЕ дали! Ми покористувались його коштами і віддали, а СВОЇ 300(перший внесок) + 200(ремонт) - вони залишились в квартирі, яку ми можемо продати через 3р. ДАЛЕКО не за 500К!
budivelnik написав:Логіка - зашкалює.... 1 Ви віддали своїх 300К як перший внесок 2 На протязі 10 років віддали ще 500К 3 А користуватись почали ,через 10 років після того як віддали 300К
1. Читай вище - він ЗАЛИШИВСЯ у вартості квартири! 2. Читай вище - гасимо ВСЮ/ПОВНІСТЮ іпотеку за 3р.!!! 3. Користуватись почали через рік і 3міс(здавати в оренду), а через 3р.(загалом) - квартира ПОВНІСТЮ моя, так як я віддаю банку ЙОГО Ж 500К(покористувавшись ними 3р.), а тих СВОЇХ 300(перший внесок) + 200(ремонт) = 500К - так я за ці свої кошти отримую готову квартиру з ремонтом!!!
Долярчик, ты и вправду такой тупой или просто говно на вентилятор любишь кидать? Какая нафиг квартира за 500тыс у тебя там получилась? Чтоб отдать банку его 500 тыс+проценты за 3 года, ты должен ежемесячно отдавать ему по 17500грн. Где ты их будешь брать? Квартиру с говноремонтом за 200тыс, явно не в центре Львова, ты максимум сдашь за 6 тыс. Даже если и следовать строго легенде(получишь ключи с документами через 15 мес, что скорее всего не произойдет), потом ремонт 3 месяца, то 18 месяцев ты будешь своихплатить по 17500, а потом 18мес своих по 11500. И 500тыс(300+200) ты сразу заплатил. Итого, за три года ты СВОИХ должен заплатить 1млн 022тыс.грн(опять тот же вопрос-где ты их возьмешь???) и получить квартиру, в которой полтора года жили люди. Если взять за основу, что эта квартира с ремонтом безо всяких ипотек стоит 1млн, то за три года ты потеряешь 22тыс грн(на самом деле больше, поскольку квартира не построится в срок, не факт что все месяцы в ней будут жить, плюс стоимость нотариальных договоров, страховок, комиссий)). И потеряешь в виде частично изношеннного ремонта и техники за полтора года(посчитаем 10-15% от вложенных 200тыс). Примерный минимальный расчетный(на самом деле он будет больше) убыток от этого мероприятия составит 50 тыс грн при такой схеме
З твоїм рівнем розвитку, чим менше ти будеш діяти, тим більше грошей залишиться. Й чому виділене тричі "ТЕ ТЕ ТЕ"?? Це мабуть саме ті звуки, які лунають постійно в твоїй голові та заважають думаТИ? Ти тільки-но починаєш рахувати іпотеку, а воно як застрекотить щось в голові...."ТЕ-ТЕ-ТЕ"....половину цифр повилітало з голови...]