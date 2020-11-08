Додано: Нед 08 лис, 2020 19:49

andriybv2020 написав: так бери оформляй іпотечний кредит на 1 мільйон грн а ще краще на 2 мільйона . Візьмеш аж дві квартири під здачу

П.С. Якщо не секрет тобі рочків то скіко буде ? так бери оформляй іпотечний кредит на 1 мільйон грн а ще краще на 2 мільйона . Візьмеш аж дві квартири під здачуП.С. Якщо не секрет тобі рочків то скіко буде ?

dinozavrik написав: Прикол в тому що банку фактично вартість житла ви повернете в ближні 2-3 роки, всі наступні платежі це вже чистий прибуток Прикол в тому що банку фактично вартість житла ви повернете в ближні 2-3 роки, всі наступні платежі це вже чистий прибуток

budivelnik написав: Логіка - зашкалює....

1 Ви віддали своїх 300К як перший внесок

2 На протязі 10 років віддали ще 500К

3 А користуватись почали ,через 10 років після того як віддали 300К Логіка - зашкалює....1 Ви віддали своїх 300К як перший внесок2 На протязі 10 років віддали ще 500К3 А користуватись почали ,через 10 років після того як віддали 300К

budivelnik написав: То хто тут розумний? То хто тут розумний?

Як я люблю новоспечених обліківок!- це ж треба час затратити/зареєструватись, щоб якусь куйню написати!А по суті - є що сказати?Якщо є помилка - тицьніть мене носом в неї!А спілкуватись в ключі - "дурак - сам дурак" - ну таке.... не від великого розума)))По факту, то заробляє банк 224 250 за 3р. - але нам же то має бути пофі.г, так як все сплатили орендарі!Ми своїх грошей, особисто банкові - НЕ дали! Ми покористувались його коштами і віддали, а СВОЇ 300(перший внесок) + 200(ремонт) - вони залишились в квартирі, яку ми можемо продати через 3р. ДАЛЕКО не за 500К!1. Читай вище - він ЗАЛИШИВСЯ у вартості квартири!2. Читай вище - гасимо ВСЮ/ПОВНІСТЮ іпотеку за 3р.!!!3. Користуватись почали через рік і 3міс(здавати в оренду), а через 3р.(загалом) - квартира ПОВНІСТЮ моя, так як я віддаю банку ЙОГО Ж 500К(покористувавшись ними 3р.), а тих СВОЇХ 300(перший внесок) + 200(ремонт) = 500К - так я за ці свої кошти отримую готову квартиру з ремонтом!!!Явно НЕ будівельник!