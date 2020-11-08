Додано: Пон 09 лис, 2020 00:47

Моя тема сисек

Идеясработает, ЕСЛИ ~~400r-500к грн положить в ОВГЗ/депо под 20%, которых, сейчас нету. Надо иметь залог для кассовых разрывов.ОВГЗ выплачавается поквартально или 2 раза в год, а с депозитом можно, и можно еще сложный процент сделать с депозита.1) нужно ли разделить аренда посуточная или долгостроковая? посуточная выходит в $1500 в месяц при 100% занятости и цена квартиры супер ремонт 30-40к$1, а) На окраине города можно взять с ремонтом за 25-40к$ студия. Или инвестировать в стройку. В месяц от посуточной 40$ за 3-24 часа будет до 1200-1400$ в месяц. Может выйти 17-40% годовых.2) квартира видовая или не видовая? (т.е. видовая будет сдаваться больше и будет больше цена)3) цена квартиры однокомнатной в 2006 год была $180к, сейчас там же $27-35к новая. Т.е. !может! быть будет рост цены.4) 179грн*55км.м - 9845грн. Если мы будем сдавать почасово/посуточно по $40.$40*28=1120грн1120*30дней=33.600грн в месяцотнимает что нибудь. в итоге 23-26к26кгрн / 55кв.м. = 472грн вместо 197грн которые в таблице.параллельно у нас в $30-$40к в ОВГЗ/депозит приносит прибыль 20%Мы можешь квартиру выкупить.В ИТОГЕ: у НАС квартира работает в 0%или в минус 5-10%. И лежит ОВГЗ или депо в 17-20% в сумме этой квартире, около $27-$35к. А если продали в 2013, то все 60к$ мы имеем и поиметь сможемИТОГ №2: Т.е. мы имеем квартиру и имеет доходность от 25-60к$ который в депо/ОВГЗ (стоимость этой квартиры)Банду геть!4, а) вмето 55км метров, можно купить в 25-35км. С хорошим ремонтом и прибыль будет больше.5) есть привязка к курсу доллара в этих кредитах! По этому может быть расчет еще хуже чем тот который Вы привили6) банки дают кредит ЕСЛИ клиенты УЖЕ заплатили 50-60% от суммы. А Вы в таблице посчитали без этого учета.