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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 00:09

  Damien написав:[*]
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D

З твоїм рівнем розвитку, чим менше ти будеш діяти, тим більше грошей залишиться.
Й чому виділене тричі "ТЕ ТЕ ТЕ"?? Це мабуть саме ті звуки, які лунають постійно в твоїй голові та заважають думаТИ? Ти тільки-но починаєш рахувати іпотеку, а воно як застрекотить щось в голові...."ТЕ-ТЕ-ТЕ"....половину цифр повилітало з голови...]


Спочвтку в нього був зе-зе-зе.
Тепер те-те...
Завтра буде: бе-бе-бе...без грошей...
Таким краще нічого не робити,а слухати жінку.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 00:17

  Ethereum написав:
  Damien написав:[*]
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D

З твоїм рівнем розвитку, чим менше ти будеш діяти, тим більше грошей залишиться.
Й чому виділене тричі "ТЕ ТЕ ТЕ"?? Це мабуть саме ті звуки, які лунають постійно в твоїй голові та заважають думаТИ? Ти тільки-но починаєш рахувати іпотеку, а воно як застрекотить щось в голові...."ТЕ-ТЕ-ТЕ"....половину цифр повилітало з голови...]


Спочвтку в нього був зе-зе-зе.
Тепер те-те...
Завтра буде: бе-бе-бе...без грошей...
Таким краще нічого не робити,а слухати жінку.

і не бухати
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 00:33

  proftpd66 написав:
  Львівський БатяР написав:
  proftpd66 написав:Damien

Вам написали там что 7.8к грн со всеми коммисами
viewtopic.php?p=5094234#p5094234
там НЕ аннуитет, а пропорциями или дифференцированный (какой именно, я не знаю, но НЕ аннуитет)

я против того чтобы на 10-20 лет, а на 3-5лет при ОВГЗ/депо в 20%-30% можно при залоге чтобы покрыть запас.


За Вашим посиланням строк кредиту 240міс або 20р. А тут Дрлярчик вже зібрався закрити його за 3 роки, тобто 36 місяців



Это запрещено?
При досрочном и БЕЗ аннуитета надо доплачивать?


Ми не знаємо умов договору, тому не знаємо умов дострокового його закриття.
Але суть не в тому Долярчик говорить, що суму його позиків і % сплатять арендарі!
Я кажу, що навіть якшо він буде здавати всі три роки без простоїв по 8000гр/міс (хоча квартира буде готова до здачі за 1,5роки, да і за 8к здати в єбенях однуху у Львові не реально - але то таке.. ), то орендарі йому покриють 8*36=288к гр необхідних платежів за 3и роки.

Решту бабулеса за тіло і % йому треба віддати свого.
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 00:34

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proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 00:38

  Львівський БатяР написав:
  proftpd66 написав:Это запрещено?
При досрочном и БЕЗ аннуитета надо доплачивать?


Ми не знаємо умов договору, тому не знаємо умов дострокового його закриття.
Але суть не в тому Долярчик говорить, що суму його позиків і % сплатять арендарі!
Я кажу, що навіть якшо він буде здавати всі три роки без простоїв по 8000гр/міс (хоча квартира буде готова до здачі за 1,5роки, да і за 8к здати в єбенях однуху у Львові не реально - але то таке.. ), то орендарі йому покриють 8*36=288к гр необхідних платежів за 3и роки.

Решту бабулеса за тіло і % йому треба віддати свого.


Он не сообщал какой финансовый результата в годовых (или без годовых) в этой операции?

Сейчас действительно 8к сложно. А если до короны... надо ждать 2022-2024 год пока кризис закончится
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 00:42

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Ітіть-колотіть, хлопаки!!!
Та ж чорним по білому написав, що використав іпотечну ставку кредо!!!
І що 14,95% - це є "ефективна ставка" - тобто РЕАЛЬНА І ОСТАТОЧНА НА ТРИ РОКИ!(а далі плаваюча)
Але далі нас НЕ ЦІКАВИТЬ, так як ми через 3р. ЗАКРИВАЄМО ТУ ІПОТЕКУ П-О-В-Н-І-С-Т-Ю!!!

Я ж ЧІТКО привів всі цифри - то чого ви свої підставляєте???

Ви що поміж рядків читаєте, чи через рядок???
Та РОЗПЛЮЩІТЬ ОЧІ І ВІЗЬМІТЬ КАЛЬКУЛЯТОР :!: :shock: :mrgreen:



Зображення
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 00:47

Идея Долярчика сработает, ЕСЛИ ~~400r-500к грн положить в ОВГЗ/депо под 20%, которых, сейчас нету. Надо иметь залог для кассовых разрывов.

ОВГЗ выплачавается поквартально или 2 раза в год, а с депозитом можно, и можно еще сложный процент сделать с депозита.

Моя тема сисек

1) нужно ли разделить аренда посуточная или долгостроковая? посуточная выходит в $1500 в месяц при 100% занятости и цена квартиры супер ремонт 30-40к$

1, а) На окраине города можно взять с ремонтом за 25-40к$ студия. Или инвестировать в стройку. В месяц от посуточной 40$ за 3-24 часа будет до 1200-1400$ в месяц. Может выйти 17-40% годовых.

2) квартира видовая или не видовая? (т.е. видовая будет сдаваться больше и будет больше цена)
3) цена квартиры однокомнатной в 2006 год была $180к, сейчас там же $27-35к новая. Т.е. !может! быть будет рост цены.

4) 179грн*55км.м - 9845грн. Если мы будем сдавать почасово/посуточно по $40.
$40*28=1120грн
1120*30дней=33.600грн в месяц

отнимает что нибудь. в итоге 23-26к

26кгрн / 55кв.м. = 472грн вместо 197грн которые в таблице.

параллельно у нас в $30-$40к в ОВГЗ/депозит приносит прибыль 20% :) Мы можешь квартиру выкупить.

В ИТОГЕ: у НАС квартира работает в 0% :) или в минус 5-10% :). И лежит ОВГЗ или депо в 17-20% в сумме этой квартире, около $27-$35к. А если продали в 2013, то все 60к$ мы имеем и поиметь сможем :)

ИТОГ №2: Т.е. мы имеем квартиру и имеет доходность от 25-60к$ который в депо/ОВГЗ (стоимость этой квартиры)

Банду геть!

4, а) вмето 55км метров, можно купить в 25-35км. С хорошим ремонтом и прибыль будет больше.

5) есть привязка к курсу доллара в этих кредитах! По этому может быть расчет еще хуже чем тот который Вы привили

6) банки дают кредит ЕСЛИ клиенты УЖЕ заплатили 50-60% от суммы :) . А Вы в таблице посчитали без этого учета.
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proftpd66
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  #<1 ... 18192021
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