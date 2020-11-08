Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
З твоїм рівнем розвитку, чим менше ти будеш діяти, тим більше грошей залишиться. Й чому виділене тричі "ТЕ ТЕ ТЕ"?? Це мабуть саме ті звуки, які лунають постійно в твоїй голові та заважають думаТИ? Ти тільки-но починаєш рахувати іпотеку, а воно як застрекотить щось в голові...."ТЕ-ТЕ-ТЕ"....половину цифр повилітало з голови...]
Спочвтку в нього був зе-зе-зе. Тепер те-те... Завтра буде: бе-бе-бе...без грошей... Таким краще нічого не робити,а слухати жінку.
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З твоїм рівнем розвитку, чим менше ти будеш діяти, тим більше грошей залишиться. Й чому виділене тричі "ТЕ ТЕ ТЕ"?? Це мабуть саме ті звуки, які лунають постійно в твоїй голові та заважають думаТИ? Ти тільки-но починаєш рахувати іпотеку, а воно як застрекотить щось в голові...."ТЕ-ТЕ-ТЕ"....половину цифр повилітало з голови...]
Спочвтку в нього був зе-зе-зе. Тепер те-те... Завтра буде: бе-бе-бе...без грошей... Таким краще нічого не робити,а слухати жінку.
Вам написали там что 7.8к грн со всеми коммисами viewtopic.php?p=5094234#p5094234 там НЕ аннуитет, а пропорциями или дифференцированный (какой именно, я не знаю, но НЕ аннуитет)
я против того чтобы на 10-20 лет, а на 3-5лет при ОВГЗ/депо в 20%-30% можно при залоге чтобы покрыть запас.
За Вашим посиланням строк кредиту 240міс або 20р. А тут Дрлярчик вже зібрався закрити його за 3 роки, тобто 36 місяців
Это запрещено? При досрочном и БЕЗ аннуитета надо доплачивать?
Ми не знаємо умов договору, тому не знаємо умов дострокового його закриття. Але суть не в тому Долярчик говорить, що суму його позиків і % сплатять арендарі! Я кажу, що навіть якшо він буде здавати всі три роки без простоїв по 8000гр/міс (хоча квартира буде готова до здачі за 1,5роки, да і за 8к здати в єбенях однуху у Львові не реально - але то таке.. ), то орендарі йому покриють 8*36=288к гр необхідних платежів за 3и роки.
Решту бабулеса за тіло і % йому треба віддати свого.
proftpd66 написав:Это запрещено? При досрочном и БЕЗ аннуитета надо доплачивать?
Ми не знаємо умов договору, тому не знаємо умов дострокового його закриття. Але суть не в тому Долярчик говорить, що суму його позиків і % сплатять арендарі! Я кажу, що навіть якшо він буде здавати всі три роки без простоїв по 8000гр/міс (хоча квартира буде готова до здачі за 1,5роки, да і за 8к здати в єбенях однуху у Львові не реально - але то таке.. ), то орендарі йому покриють 8*36=288к гр необхідних платежів за 3и роки.
Решту бабулеса за тіло і % йому треба віддати свого.
Он не сообщал какой финансовый результата в годовых (или без годовых) в этой операции?
Сейчас действительно 8к сложно. А если до короны... надо ждать 2022-2024 год пока кризис закончится
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Ітіть-колотіть, хлопаки!!! Та ж чорним по білому написав, що використав іпотечну ставку кредо!!! І що 14,95% - це є "ефективна ставка" - тобто РЕАЛЬНА І ОСТАТОЧНА НА ТРИ РОКИ!(а далі плаваюча) Але далі нас НЕ ЦІКАВИТЬ, так як ми через 3р. ЗАКРИВАЄМО ТУ ІПОТЕКУ П-О-В-Н-І-С-Т-Ю!!!
Я ж ЧІТКО привів всі цифри - то чого ви свої підставляєте???
Ви що поміж рядків читаєте, чи через рядок??? Та РОЗПЛЮЩІТЬ ОЧІ І ВІЗЬМІТЬ КАЛЬКУЛЯТОР
Идея Долярчика сработает, ЕСЛИ ~~400r-500к грн положить в ОВГЗ/депо под 20%, которых, сейчас нету. Надо иметь залог для кассовых разрывов.
ОВГЗ выплачавается поквартально или 2 раза в год, а с депозитом можно, и можно еще сложный процент сделать с депозита.
Моя тема сисек
1) нужно ли разделить аренда посуточная или долгостроковая? посуточная выходит в $1500 в месяц при 100% занятости и цена квартиры супер ремонт 30-40к$
1, а) На окраине города можно взять с ремонтом за 25-40к$ студия. Или инвестировать в стройку. В месяц от посуточной 40$ за 3-24 часа будет до 1200-1400$ в месяц. Может выйти 17-40% годовых.
2) квартира видовая или не видовая? (т.е. видовая будет сдаваться больше и будет больше цена) 3) цена квартиры однокомнатной в 2006 год была $180к, сейчас там же $27-35к новая. Т.е. !может! быть будет рост цены.
4) 179грн*55км.м - 9845грн. Если мы будем сдавать почасово/посуточно по $40. $40*28=1120грн 1120*30дней=33.600грн в месяц
отнимает что нибудь. в итоге 23-26к
26кгрн / 55кв.м. = 472грн вместо 197грн которые в таблице.
параллельно у нас в $30-$40к в ОВГЗ/депозит приносит прибыль 20% Мы можешь квартиру выкупить.
В ИТОГЕ: у НАС квартира работает в 0% или в минус 5-10% . И лежит ОВГЗ или депо в 17-20% в сумме этой квартире, около $27-$35к. А если продали в 2013, то все 60к$ мы имеем и поиметь сможем
ИТОГ №2: Т.е. мы имеем квартиру и имеет доходность от 25-60к$ который в депо/ОВГЗ (стоимость этой квартиры)
Банду геть!
4, а) вмето 55км метров, можно купить в 25-35км. С хорошим ремонтом и прибыль будет больше.
5) есть привязка к курсу доллара в этих кредитах! По этому может быть расчет еще хуже чем тот который Вы привили
6) банки дают кредит ЕСЛИ клиенты УЖЕ заплатили 50-60% от суммы . А Вы в таблице посчитали без этого учета.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
4.8.6. Позичальник має право здійснити дострокове (повне або часткове) погашення заборгованості за даним Кредитним договором, в порядку, іншому, ніж зазначений уп.п. 4.8.1.-4.8.3. Кредитного договору, за умови подання відповідної заяви про дострокове погашення.4.9.Банк у випадках, передбачених п. 2.9. Кредитного договору вправі вимагати дострокового повернення кредиту, процентів, комісій та інших належних до сплати платежів за цимКредитнимдоговором, про що письмово повідомляє Позичальника.У випадку несвоєчасної сплати процентів, комісій, інших платежів та/або повернення кредиту (частини кредиту) право Банку вимагати дострокового повернення кредиту, процентів, комісій та інших належних до сплати платежів за цим Кредитним договором виникає, у разі прострочення сплати процентів, комісій, інших платежів за Кредитним договором та/або повернення кредиту (частини кредиту) щонайменше на три календарні місяці.4.10.Позичальник зобов’язаний після отримання повідомлення Банку, передбаченого п.4.9. цього Кредитного договору, усунути порушення умов Кредитного договору, вказаних у повідомленні протягом 60 (шістдесяти) календарних днів із дня отримання такого повідомлення. Якщо Позичальник не усунув вказані порушення, то він зобов’язаний достроково повернути кредит, проценти, комісії та інші належні до сплати платежі за Кредитним договором не пізніше 60-го календарного дня після отримання письмового повідомлення Банку (п.4.9. Кредитного договору)
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Щомісячний платіж 9 782 ₴ Додаткові платежі за кредитом
комісія за надання кредиту, разово 4 277 грн
Загальні витрати за кредитом 378 661 грн Загальна вартість кредиту 810 661 грн Реальна річна процентна ставка 18.56 %
480.000-48.000 = 432.000
Давайте предположим гипотетически, что у нас есть 350.000грн по курсу 4.8 ВМЕСТО 432.000
350.000=73к USD
73к в 2006 было 10%-14% депозит без налогов (там была фигня, что ставки в гривне равнялись ставке в долларах. Для тех кто очковали для них сделали в долларах ставку в гривне). В 2009 депо гривне было 35%. Юля привет
ДЕПОЗИТ НА 10 лет под 8.5%, пополнение каждый месяц 300$ = 107 700,00