proftpd66 написав:Львівський БатяР написав:
Ми не знаємо умов договору, тому не знаємо умов дострокового його закриття.
Але суть не в тому Долярчик говорить, що суму його позиків і % сплатять арендарі!
Я кажу, що навіть якшо він буде здавати всі три роки без простоїв по 8000гр/міс (хоча квартира буде готова до здачі за 1,5роки, да і за 8к здати в єбенях однуху у Львові не реально - але то таке.. ), то орендарі йому покриють 8*36=288к гр необхідних платежів за 3и роки.
Решту бабулеса за тіло і % йому треба віддати свого.
Он не сообщал какой финансовый результата в годовых (или без годовых) в этой операции?
Сейчас действительно 8к сложно. А если до короны... надо ждать 2022-2024 год пока кризис закончится
Я так розумію що фін рез він чекає від нас і надіється, що може хтось йому з тих мінусів намалює плюс))))
Якщо собівартість квартири 1млн, а планує він здачу за 8к гр/міс то це 9,6% річних
Щоб правильно все порахувати треба для початку розділити фінанси на власні і позичкові.
Стосовно позичкових
Він бере в кредит 500к на 36 місяців під 15%/рік, щоб отимувати 9,6%/рік проягом 22місяців. Тобто 14місяців він буде сплачувати і тіло і 15% а 22 місяці він буде сплачувати тіло +5,4% різниці. Що дасть по періоду - 137к грн (на %)
Стосовно власних коштів.
Звичайно можна рахувати так що бабки лежали в грн без діла в тебе в матрасі. Але тут фін форум, тут всі знають, що прибуток треба порівнювати хочаб до можливого прибутку з депо. Так вот з своїх 500к (300+200ремонт) з гр депо він би мав 7% річних = 105к за 36міс (три роки) . А він їх пристроює в квартиру на отримання прибутку 9,6% за 22місяці (10місяців будова +2а ремонт з 36 місяців), що дає йому 88к прибутку. Тобто він по відношенню до депо -17к грн.
В підсумку - 137+(-17)= -154к грн
Додайте сюди три страховки на рік і разовий платіж нотаріусу і дрібниці
Вот Вам фін результат його інвпстиційної іпотеки за три роки.
Ну і закриття тіла ніхто не відміняв))))