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орендарі, а Ви - кайфуєте! Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте! + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 19202122 Додано: Пон 09 лис, 2020 02:46 proftpd66 написав: Львівський БатяР написав: proftpd66 написав: Это запрещено?

При досрочном и БЕЗ аннуитета надо доплачивать? Это запрещено?При досрочном и БЕЗ аннуитета надо доплачивать?



Ми не знаємо умов договору, тому не знаємо умов дострокового його закриття.

Але суть не в тому Долярчик говорить, що суму його позиків і % сплатять арендарі!

Я кажу, що навіть якшо він буде здавати всі три роки без простоїв по 8000гр/міс (хоча квартира буде готова до здачі за 1,5роки, да і за 8к здати в єбенях однуху у Львові не реально - але то таке.. ), то орендарі йому покриють 8*36=288к гр необхідних платежів за 3и роки.



Решту бабулеса за тіло і % йому треба віддати свого. Ми не знаємо умов договору, тому не знаємо умов дострокового його закриття.Але суть не в тому Долярчик говорить, що суму його позиків і % сплатять арендарі!Я кажу, що навіть якшо він буде здавати всі три роки без простоїв по 8000гр/міс (хоча квартира буде готова до здачі за 1,5роки, да і за 8к здати в єбенях однуху у Львові не реально - але то таке.. ), то орендарі йому покриють 8*36=288к гр необхідних платежів за 3и роки.Решту бабулеса за тіло і % йому треба віддати свого.



Он не сообщал какой финансовый результата в годовых (или без годовых) в этой операции?



Сейчас действительно 8к сложно. А если до короны... надо ждать 2022-2024 год пока кризис закончится Он не сообщал какой финансовый результата в годовых (или без годовых) в этой операции?Сейчас действительно 8к сложно. А если до короны... надо ждать 2022-2024 год пока кризис закончится



Я так розумію що фін рез він чекає від нас і надіється, що може хтось йому з тих мінусів намалює плюс))))



Якщо собівартість квартири 1млн, а планує він здачу за 8к гр/міс то це 9,6% річних

Щоб правильно все порахувати треба для початку розділити фінанси на власні і позичкові.





Стосовно позичкових

Він бере в кредит 500к на 36 місяців під 15%/рік, щоб отимувати 9,6%/рік проягом 22місяців. Тобто 14місяців він буде сплачувати і тіло і 15% а 22 місяці він буде сплачувати тіло +5,4% різниці. Що дасть по періоду - 137к грн (на %)



Стосовно власних коштів.

Звичайно можна рахувати так що бабки лежали в грн без діла в тебе в матрасі. Але тут фін форум, тут всі знають, що прибуток треба порівнювати хочаб до можливого прибутку з депо. Так вот з своїх 500к (300+200ремонт) з гр депо він би мав 7% річних = 105к за 36міс (три роки) . А він їх пристроює в квартиру на отримання прибутку 9,6% за 22місяці (10місяців будова +2а ремонт з 36 місяців), що дає йому 88к прибутку. Тобто він по відношенню до депо -17к грн.



В підсумку - 137+(-17)= -154к грн



Додайте сюди три страховки на рік і разовий платіж нотаріусу і дрібниці



Вот Вам фін результат його інвпстиційної іпотеки за три роки.



Ну і закриття тіла ніхто не відміняв)))) Я так розумію що фін рез він чекає від нас і надіється, що може хтось йому з тих мінусів намалює плюс))))Якщо собівартість квартири 1млн, а планує він здачу за 8к гр/міс то це 9,6% річнихЩоб правильно все порахувати треба для початку розділити фінанси на власні і позичкові.Стосовно позичковихВін бере в кредит 500к на 36 місяців під 15%/рік, щоб отимувати 9,6%/рік проягом 22місяців. Тобто 14місяців він буде сплачувати і тіло і 15% а 22 місяці він буде сплачувати тіло +5,4% різниці. Що дасть по періоду - 137к грн (на %)Стосовно власних коштів.Звичайно можна рахувати так що бабки лежали в грн без діла в тебе в матрасі. Але тут фін форум, тут всі знають, що прибуток треба порівнювати хочаб до можливого прибутку з депо. Так вот з своїх 500к (300+200ремонт) з гр депо він би мав 7% річних = 105к за 36міс (три роки) . А він їх пристроює в квартиру на отримання прибутку 9,6% за 22місяці (10місяців будова +2а ремонт з 36 місяців), що дає йому 88к прибутку. Тобто він по відношенню до депо -17к грн.В підсумку - 137+(-17)= -154к грнДодайте сюди три страховки на рік і разовий платіж нотаріусу і дрібниціВот Вам фін результат його інвпстиційної іпотеки за три роки.Ну і закриття тіла ніхто не відміняв)))) Львівський БатяР Повідомлень: 342 З нами з: 25.12.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 68 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 19202122 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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