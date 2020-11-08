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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 02:46

  proftpd66 написав:
  Львівський БатяР написав:
  proftpd66 написав:Это запрещено?
При досрочном и БЕЗ аннуитета надо доплачивать?


Ми не знаємо умов договору, тому не знаємо умов дострокового його закриття.
Але суть не в тому Долярчик говорить, що суму його позиків і % сплатять арендарі!
Я кажу, що навіть якшо він буде здавати всі три роки без простоїв по 8000гр/міс (хоча квартира буде готова до здачі за 1,5роки, да і за 8к здати в єбенях однуху у Львові не реально - але то таке.. ), то орендарі йому покриють 8*36=288к гр необхідних платежів за 3и роки.

Решту бабулеса за тіло і % йому треба віддати свого.


Он не сообщал какой финансовый результата в годовых (или без годовых) в этой операции?

Сейчас действительно 8к сложно. А если до короны... надо ждать 2022-2024 год пока кризис закончится


Я так розумію що фін рез він чекає від нас і надіється, що може хтось йому з тих мінусів намалює плюс))))

Якщо собівартість квартири 1млн, а планує він здачу за 8к гр/міс то це 9,6% річних
Щоб правильно все порахувати треба для початку розділити фінанси на власні і позичкові.


Стосовно позичкових
Він бере в кредит 500к на 36 місяців під 15%/рік, щоб отимувати 9,6%/рік проягом 22місяців. Тобто 14місяців він буде сплачувати і тіло і 15% а 22 місяці він буде сплачувати тіло +5,4% різниці. Що дасть по періоду - 137к грн (на %)

Стосовно власних коштів.
Звичайно можна рахувати так що бабки лежали в грн без діла в тебе в матрасі. Але тут фін форум, тут всі знають, що прибуток треба порівнювати хочаб до можливого прибутку з депо. Так вот з своїх 500к (300+200ремонт) з гр депо він би мав 7% річних = 105к за 36міс (три роки) . А він їх пристроює в квартиру на отримання прибутку 9,6% за 22місяці (10місяців будова +2а ремонт з 36 місяців), що дає йому 88к прибутку. Тобто він по відношенню до депо -17к грн.

В підсумку - 137+(-17)= -154к грн

Додайте сюди три страховки на рік і разовий платіж нотаріусу і дрібниці

Вот Вам фін результат його інвпстиційної іпотеки за три роки.

Ну і закриття тіла ніхто не відміняв))))
Львівський БатяР
 
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  #<1 ... 19202122
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