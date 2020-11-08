Ехххххх, розкусили ви мене!
Так, весела історія/тема, над якою тільки можна жартувати в українських реаліях
Але!
Я вже казав і ще раз повторю:
- Як так, що в якісь задрипаній москві(та й за межами її) пякась алкашня/москальня може ЛЕГКО:
1) Взяти іпотеку під низькі % - хоч ще не так давно, були там теж %, як у нас тепер - і вони все одно умудрялись робити наступне:
2) Зробити ремонт/розділити на студії ЧУЖИМИ руками/майстрами!
3) Здавати в довготривалу оренду за допомогою Управлінської компанії!
- і ще й профіт отримувати!!!
А тут:
- вже й сам готовий своїми руками мучити ремон, а не ділитись з майстрами!
- вже й сам готовий здавати в оренду, а не ділитись з УК!
І #курчамать - ніяк не виходить навіть в нуль, не то щоб ще на якийсь профіт розраховувати!!!
Бісить це, бісить!