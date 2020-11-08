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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 09:02

  protefiks1959 написав:Реальное название темы такое: " Отговорите меня от ипотеки, я летаю в облаках, не могу сесть, сбивайте меня палками!"

:mrgreen:
Ехххххх, розкусили ви мене! :D

Так, весела історія/тема, над якою тільки можна жартувати в українських реаліях :)

Але!
Я вже казав і ще раз повторю:
- Як так, що в якісь задрипаній москві(та й за межами її) пякась алкашня/москальня може ЛЕГКО:
1) Взяти іпотеку під низькі % - хоч ще не так давно, були там теж %, як у нас тепер - і вони все одно умудрялись робити наступне:
2) Зробити ремонт/розділити на студії ЧУЖИМИ руками/майстрами!
3) Здавати в довготривалу оренду за допомогою Управлінської компанії!
- і ще й профіт отримувати!!! :shock:

А тут:
- вже й сам готовий своїми руками мучити ремон, а не ділитись з майстрами!
- вже й сам готовий здавати в оренду, а не ділитись з УК!
І #курчамать - ніяк не виходить навіть в нуль, не то щоб ще на якийсь профіт розраховувати!!!
Бісить це, бісить! :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 12:57

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  Долярчик написав:в якісь задрипаній москві(та й за межами її) пякась алкашня/москальня може ЛЕГКО:
1) Взяти іпотеку під низькі % -
Не може. Я теж не можу, бо ми не працюэмо зовсім, або працюємо з недостатьньою зарплатнею
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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  #<1 ... 19202122
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