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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 09 лис, 2020 09:02
protefiks1959 написав:
Реальное название темы такое: " Отговорите меня от ипотеки, я летаю в облаках, не могу сесть, сбивайте меня палками!
"
Ехххххх, розкусили ви мене!
Так, весела історія/тема, над якою тільки можна жартувати в українських реаліях
Але!
Я вже казав і ще раз повторю:
- Як так, що в якісь задрипаній москві(та й за межами її) пякась алкашня/москальня може ЛЕГКО:
1) Взяти іпотеку під низькі % - хоч ще не так давно, були там теж %, як у нас тепер - і вони все одно умудрялись робити наступне:
2) Зробити ремонт/розділити на студії ЧУЖИМИ руками/майстрами!
3) Здавати в довготривалу оренду за допомогою Управлінської компанії!
- і ще й профіт отримувати!!!
А тут:
- вже й сам готовий своїми руками мучити ремон, а не ділитись з майстрами!
- вже й сам готовий здавати в оренду, а не ділитись з УК!
І #курчамать - ніяк не виходить навіть в нуль, не то щоб ще на якийсь профіт розраховувати!!!
Бісить це, бісить!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Пон 09 лис, 2020 12:57
Долярчик написав:
в якісь задрипаній москві(та й за межами її) пякась алкашня/москальня може ЛЕГКО:
1) Взяти іпотеку під низькі % -
Не може. Я теж не можу, бо ми не працюэмо зовсім, або працюємо з недостатьньою зарплатнею
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
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Додано: Пон 09 лис, 2020 14:16
protefiks1959 написав:
Реальное название темы такое: " Отговорите меня от ипотеки, я летаю в облаках, не могу сесть, сбивайте меня палками!
"
Або так: "Я вже і так, і так жонглюю цифрами, і готовий сам зробити ремонт без майстрів, і готовий сам здавати в оренду без допомоги УК - лиш би вийти хоча би в нуль по іпотечних платежах!"
(а в країни-агресора, інвестор сам НЕ робить ремонт і сам не здає в оренду, а частиною виручки ділиться з УК - і то, піііілять, ще й профіт виходить!!!
Так справді, якась задрипана росія!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Пон 09 лис, 2020 17:44
Damien написав:Долярчик
, ты неугомонный. Уже ж была такая тема, в ней высказались достаточно много людей и я не помню, чтобы хоть один поддержал тебя в этом глупом начинании.
Все говорили, что это нерабочая фича. По крайней мере на длительном промежутке времени.
Как невозможен вечный двигатель.
Аренда всегда будет гораздо дешевле ежемесячного платежа по ипотеке, иначе ее невозможно будет продать как услугу.
Если так случится, что ипотека будет под 3%, то долгосрочная аренда будет за коммуналку(не вся,конечно, но таких вариантов будет много)
Фіча робоча.
В мене двоюродний дядя в Австралії так має 5 об"єктів нерухомості в іпотеці, які виплачуються орендарями.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 18:21
barabass написав:
долярчик пролетел с гривной теперь устроил очередную фигню
во первых киосаки работает максимум в америке
во вторых как только банк узнает что вы сдаете квартиру, сразу же разорвет кредитный договор
на такой бред могут повестить только глупые зелебобики
не розірве, а буде інша ставка по %,
але для цього є фінт ушами: свою здаєш, а в іпотечну заселаєшся, тоді і % нижчі і банки ситі.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 20:26
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