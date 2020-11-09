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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 09 лис, 2020 09:02
protefiks1959 написав:
Реальное название темы такое: " Отговорите меня от ипотеки, я летаю в облаках, не могу сесть, сбивайте меня палками!
"
Ехххххх, розкусили ви мене!
Так, весела історія/тема, над якою тільки можна жартувати в українських реаліях
Але!
Я вже казав і ще раз повторю:
- Як так, що в якісь задрипаній москві(та й за межами її) пякась алкашня/москальня може ЛЕГКО:
1) Взяти іпотеку під низькі % - хоч ще не так давно, були там теж %, як у нас тепер - і вони все одно умудрялись робити наступне:
2) Зробити ремонт/розділити на студії ЧУЖИМИ руками/майстрами!
3) Здавати в довготривалу оренду за допомогою Управлінської компанії!
- і ще й профіт отримувати!!!
А тут:
- вже й сам готовий своїми руками мучити ремон, а не ділитись з майстрами!
- вже й сам готовий здавати в оренду, а не ділитись з УК!
І #курчамать - ніяк не виходить навіть в нуль, не то щоб ще на якийсь профіт розраховувати!!!
Бісить це, бісить!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Пон 09 лис, 2020 12:57
Долярчик написав:
в якісь задрипаній москві(та й за межами її) пякась алкашня/москальня може ЛЕГКО:
1) Взяти іпотеку під низькі % -
Не може. Я теж не можу, бо ми не працюэмо зовсім, або працюємо з недостатьньою зарплатнею
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
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Додано: Пон 09 лис, 2020 14:16
protefiks1959 написав:
Реальное название темы такое: " Отговорите меня от ипотеки, я летаю в облаках, не могу сесть, сбивайте меня палками!
"
Або так: "Я вже і так, і так жонглюю цифрами, і готовий сам зробити ремонт без майстрів, і готовий сам здавати в оренду без допомоги УК - лиш би вийти хоча би в нуль по іпотечних платежах!"
(а в країни-агресора, інвестор сам НЕ робить ремонт і сам не здає в оренду, а частиною виручки ділиться з УК - і то, піііілять, ще й профіт виходить!!!
Так справді, якась задрипана росія!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Пон 09 лис, 2020 17:44
Damien написав:Долярчик
, ты неугомонный. Уже ж была такая тема, в ней высказались достаточно много людей и я не помню, чтобы хоть один поддержал тебя в этом глупом начинании.
Все говорили, что это нерабочая фича. По крайней мере на длительном промежутке времени.
Как невозможен вечный двигатель.
Аренда всегда будет гораздо дешевле ежемесячного платежа по ипотеке, иначе ее невозможно будет продать как услугу.
Если так случится, что ипотека будет под 3%, то долгосрочная аренда будет за коммуналку(не вся,конечно, но таких вариантов будет много)
Фіча робоча.
В мене двоюродний дядя в Австралії так має 5 об"єктів нерухомості в іпотеці, які виплачуються орендарями.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 18:21
barabass написав:
долярчик пролетел с гривной теперь устроил очередную фигню
во первых киосаки работает максимум в америке
во вторых как только банк узнает что вы сдаете квартиру, сразу же разорвет кредитный договор
на такой бред могут повестить только глупые зелебобики
не розірве, а буде інша ставка по %,
але для цього є фінт ушами: свою здаєш, а в іпотечну заселаєшся, тоді і % нижчі і банки ситі.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 20:26
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Додано: Вів 10 лис, 2020 07:52
flyman написав:
Фіча робоча....- В Австралії!
В мене двоюродний дядя в Австралії так має 5 об"єктів нерухомості в іпотеці, які виплачуються орендарями.
flyman писал(а):
barabass писал(а):
во вторых как только банк узнает что вы сдаете квартиру, сразу же разорвет кредитный договор
не розірве, а буде інша ставка по %,
Так, і, максимально вірогідно, що про це дізнається податкова, і прийдеться подавати декларацію і сплачувати податок...А тут ще Зекомманос мутить з обов'язковим брокерством в сфері оренди...
Востаннє редагувалось protefiks1959
в Вів 10 лис, 2020 08:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 09:00
protefiks1959 написав:
flyman написав:
Фіча робоча....- В Австралії!
В мене двоюродний дядя в Австралії так має 5 об"єктів нерухомості в іпотеці, які виплачуються орендарями.
flyman писал(а):
barabass писал(а):
во вторых как только банк узнает что вы сдаете квартиру, сразу же разорвет кредитный договор
не розірве, а буде інша ставка по %,
Так, і, максимально вірогідно, що про це дізнається податкова, і прийдеться подавати декларацію і сплачувати податок...А тут ще Зекомманос мутить з обов'язковим брокерством в сфері оренди...
і що?
Схема Долярчика при певних умовах цілком робоча,
наприклад, якщо вартість актива росте швидше чим відсотки по обслуговуванню,
або оренда швидше росте чим ті ж самі %.
А от на деградуючому ринку можна пролетіти, коли орендарів мало, % по іпотеці високі, а сам актив дешевшає в часі.
А в автора теми, ситуація досить шатка, і дуже високі ризики лишитися без прєлєсці і 2х Фондів, а з другого боку, отримати дохід, який не на багато вище депозитного, при тому, що не тре буде заморочуватися потім ще з ремонтами.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 11:56
Долярчик написав: Квесторе_поверніться написав:
Мій банк дає 504 000 грн і хоче щоб взад за 20 років віддали біля 1916000 грн.
За три роки віддасте біля 310 000 грн.
Запитання.
Скільки з цієї суми є тіло кредиту а скільки % за кредитом?
Що з страхівочками при погашенні кредиту?
Щомісячний платіж 7871 грн фіксований на який термін?
А здача за 400 американців що перекриває щомісячний платіж.
Здавати 20 років а на різницю пікнічкувати.
Не знаю, як Ви робили підрахуя(я ж вище кинув таблицю, де вже ж ЧИСТІ %! - де вже всі страхівочки і т. д. - "ол-ін-клюзів
) - бо в мене виходить так:
(підглядайте задачу #2 на першій сторінці цієї гілки) Беремо в іпотеку 500 000 на 20р. під 14,95%
= 74 750/рік(це % по кредиту), відповідно 74 750х3р. = 224 250 за 3р.
Далі>>>
500 000/20р. = 25 000/рік, відповідно 75 000 за 3р. спрачуємо "тіло"!
Далі>>>
В задачі(щоб вкластись в 3р.) ми рік і 3міс. чекаємо на завершення будівництва і ремонт, а далі рік і 9міс. здаємо в оренду за 8 000/міс., що = 168 000
Тепер робимо підрахуя:Через 3р. треба віддати банку 500 000(що ми брали в іпотеку) + % за 3р. це ще 224 250!
Але!!! За 3р. ми "тіло" погасили на 75 000 і залишилось нам ще погасити 425 000 "тіла" + 224 250(% за 3р.) = 649 250!
Але!!!Ми від цієї суми мінусуємо "манну небесну" від орендарів, які нам сплачували рік і 9міс. по 8 000(що в сумі 168 000)!!!
Тож 649 250 - 168 000 = 481 250 ми віддаємо через 3р.!
Навіть, профіт є - але нехай тих ~19 000 "розмажемо" на місяць простою, чи затягування ремонту на 1міс.(тобто, не беремо до уваги) Тож ми взяли 500 000>>>>>покористувались ними 3р.>>>>> і віддали тих же 500 000!!!
(але ж ми то знаємо, що сьогоднішні 500К і 500К через 3р. - це зовсім різні речі/різна їхня цінність)
Так що дивимось мій підпис
Ось Ви почали щось гіпотетичне по Кредо рахувати...а відповіді на мої запитання немає.
Диявол то криється в нюансах кредитного договору.
Рахувати слід так як кредитний договір розуміє банка.
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