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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 16:43

  Sidus написав:По топику советую брать уже готовое жилье и желательно уже с арендаторами, тогда расчеты более-менее верны...
А если делать ремонт (а их всегда задерживают по срокам), а потом еще искать людей, за это время вам столько накапает % по ипотеке, что рады не будете

Це не звільняє від того що рахувати слід чітко розуміючи умови іпотечного договору...десь в Кредо слід зайти погомоніти ...мабуть.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 20:43

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Долярчик - візьміть собі хатку такого типу, ціна дуже нижче ринкової, в іпотеку, https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/osobny ... JFACt.html. А свою здайте. Жодних чекань - гроші від квартири зразу капають і у вас хороший апгрейд по житлі - подвір‘я та площа в двічі більша, і при бажанні можна гегео розширити
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 08:59

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  flyman написав:і що?

Схема Долярчика при певних умовах цілком робоча,
наприклад, якщо вартість актива росте швидше чим відсотки по обслуговуванню,
або оренда швидше росте чим ті ж самі %.
А те, що в Ваших "наприклад" є тільки нічим не обгрунтована надія на зростання однієї складової по відношенню до другої. На таких надіях не будуються розрахунки довгострокових планів пасивного бізнесу, як оренда
Я вже згадував, що через 3,5 роки Не буде ЗЕ, небуде ПАП...А хто буде? А буде Хтось, а тоді ще Хтось...І яка фінполітика буде наступних урядів? А яка буде загальна політика?
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 09:00

"локейшн/локейшн/локейшн!" ©

  dinozavrik написав:Долярчик - візьміть собі хатку такого типу, ціна дуже нижче ринкової, в іпотеку, https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/osobny ... JFACt.html. А свою здайте. Жодних чекань - гроші від квартири зразу капають і у вас хороший апгрейд по житлі - подвір‘я та площа в двічі більша, і при бажанні можна гегео розширити

Винники, а також Рясне - завжди були "дешеві, як борщ"! :mrgreen:
І, десь за рік, до купівлі своєї квартири, я на повному серйозі розглядав купівлю особняка, чи квартири у Винниках.
Але!
Зваживши всі за і проти, перемогла таки" цивілізація"/локація! :D

А так, то Винники можна розглядати, як малу Анталію(привіт пану Акурту ;) ), коли вже діти виросли і можна собі жити чи у Винниках, чи взагалі, десь поблизу Львова.

Але, якщо є кошти і діти дорослі - то звичайно, що краще в турецькій Анталії, ніж в українських Винниках! :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 09:33

Винники вже скоро стануть частиною Львова, тому нерухомусть і все решта там буде лише рости в ціні
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 10:00

З рубрики "бізнес-ідей")))

От, на пенсії, можна, наприклад, 100500 таких роликів знімати і жити на рекламі на них! :)
А що?
Все просто:
1. Дати кричущий заголовок і гарну картинку! :)
2. Нарізати декілька гарних виразів з "розумних книжок" :)
3. Підібрати гарну музику і картинки)))

Або, проводити тренінги, використовуючи ту ж нарізку розумних виразів, тільки деякі замінити своїми словами :)
Але, це вже менш пасивний прибуток ;)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 10:02

  greenozon написав:Винники вже скоро стануть частиною Львова, тому нерухомусть і все решта там буде лише рости в ціні

Ну, то залишилось лише в кінці дописати:
"Скупайтєсь глупци!" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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  #<1 ... 20212223
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