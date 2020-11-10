Це не звільняє від того що рахувати слід чітко розуміючи умови іпотечного договору...десь в Кредо слід зайти погомоніти ...мабуть.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 лис, 2020 16:43
Це не звільняє від того що рахувати слід чітко розуміючи умови іпотечного договору...десь в Кредо слід зайти погомоніти ...мабуть.
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Додано: Вів 10 лис, 2020 20:43
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Долярчик - візьміть собі хатку такого типу, ціна дуже нижче ринкової, в іпотеку,
Додано: Сер 11 лис, 2020 08:59
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
А те, що в Ваших "наприклад" є тільки нічим не обгрунтована надія на зростання однієї складової по відношенню до другої. На таких надіях не будуються розрахунки довгострокових планів пасивного бізнесу, як оренда
Я вже згадував, що через 3,5 роки Не буде ЗЕ, небуде ПАП...А хто буде? А буде Хтось, а тоді ще Хтось...І яка фінполітика буде наступних урядів? А яка буде загальна політика?
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Додано: Сер 11 лис, 2020 09:00
"локейшн/локейшн/локейшн!" ©
Винники, а також Рясне - завжди були "дешеві, як борщ"!
І, десь за рік, до купівлі своєї квартири, я на повному серйозі розглядав купівлю особняка, чи квартири у Винниках.
Але!
Зваживши всі за і проти, перемогла таки" цивілізація"/локація!
А так, то Винники можна розглядати, як малу Анталію(привіт пану Акурту ), коли вже діти виросли і можна собі жити чи у Винниках, чи взагалі, десь поблизу Львова.
Але, якщо є кошти і діти дорослі - то звичайно, що краще в турецькій Анталії, ніж в українських Винниках!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Сер 11 лис, 2020 09:33
Винники вже скоро стануть частиною Львова, тому нерухомусть і все решта там буде лише рости в ціні
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 11 лис, 2020 10:00
З рубрики "бізнес-ідей")))
От, на пенсії, можна, наприклад, 100500 таких роликів знімати і жити на рекламі на них!
А що?
Все просто:
1. Дати кричущий заголовок і гарну картинку!
2. Нарізати декілька гарних виразів з "розумних книжок"
3. Підібрати гарну музику і картинки)))
Або, проводити тренінги, використовуючи ту ж нарізку розумних виразів, тільки деякі замінити своїми словами
Але, це вже менш пасивний прибуток
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Сер 11 лис, 2020 10:02
Ну, то залишилось лише в кінці дописати:
"Скупайтєсь глупци!"
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Сер 11 лис, 2020 13:20
Та хата навіть по мірках Винник дуже дешево коштує. 55 тис за житловий стан окремостоячого будинку це менше ніж собівартість, відносно рясного - винники дуже навіть цивізілація. квартиру в рясному чи винниках взагалі не варіант купувати - нема гіршого ніж купити квартиру в селі
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