Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Sidus написав:По топику советую брать уже готовое жилье и желательно уже с арендаторами, тогда расчеты более-менее верны... А если делать ремонт (а их всегда задерживают по срокам), а потом еще искать людей, за это время вам столько накапает % по ипотеке, что рады не будете
Це не звільняє від того що рахувати слід чітко розуміючи умови іпотечного договору...десь в Кредо слід зайти погомоніти ...мабуть.
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Долярчик - візьміть собі хатку такого типу, ціна дуже нижче ринкової, в іпотеку, https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/osobny ... JFACt.html. А свою здайте. Жодних чекань - гроші від квартири зразу капають і у вас хороший апгрейд по житлі - подвір‘я та площа в двічі більша, і при бажанні можна гегео розширити
Схема Долярчика при певних умовах цілком робоча, наприклад, якщо вартість актива росте швидше чим відсотки по обслуговуванню, або оренда швидше росте чим ті ж самі %.
А те, що в Ваших "наприклад" є тільки нічим не обгрунтована надія на зростання однієї складової по відношенню до другої. На таких надіях не будуються розрахунки довгострокових планів пасивного бізнесу, як оренда Я вже згадував, що через 3,5 роки Не буде ЗЕ, небуде ПАП...А хто буде? А буде Хтось, а тоді ще Хтось...І яка фінполітика буде наступних урядів? А яка буде загальна політика?
dinozavrik написав:Долярчик - візьміть собі хатку такого типу, ціна дуже нижче ринкової, в іпотеку, https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/osobny ... JFACt.html. А свою здайте. Жодних чекань - гроші від квартири зразу капають і у вас хороший апгрейд по житлі - подвір‘я та площа в двічі більша, і при бажанні можна гегео розширити
Винники, а також Рясне - завжди були "дешеві, як борщ"! І, десь за рік, до купівлі своєї квартири, я на повному серйозі розглядав купівлю особняка, чи квартири у Винниках. Але! Зваживши всі за і проти, перемогла таки" цивілізація"/локація!
А так, то Винники можна розглядати, як малу Анталію(привіт пану Акурту ), коли вже діти виросли і можна собі жити чи у Винниках, чи взагалі, десь поблизу Львова.
Але, якщо є кошти і діти дорослі - то звичайно, що краще в турецькій Анталії, ніж в українських Винниках!
От, на пенсії, можна, наприклад, 100500 таких роликів знімати і жити на рекламі на них! А що? Все просто: 1. Дати кричущий заголовок і гарну картинку! 2. Нарізати декілька гарних виразів з "розумних книжок" 3. Підібрати гарну музику і картинки)))
Або, проводити тренінги, використовуючи ту ж нарізку розумних виразів, тільки деякі замінити своїми словами Але, це вже менш пасивний прибуток
dinozavrik написав:Долярчик - візьміть собі хатку такого типу, ціна дуже нижче ринкової, в іпотеку, https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/osobny ... JFACt.html. А свою здайте. Жодних чекань - гроші від квартири зразу капають і у вас хороший апгрейд по житлі - подвір‘я та площа в двічі більша, і при бажанні можна гегео розширити
Винники, а також Рясне - завжди були "дешеві, як борщ"! І, десь за рік, до купівлі своєї квартири, я на повному серйозі розглядав купівлю особняка, чи квартири у Винниках. Але! Зваживши всі за і проти, перемогла таки" цивілізація"/локація!
А так, то Винники можна розглядати, як малу Анталію, коли вже діти виросли і можна собі жити чи у Винниках, чи взагалі, десь поблизу Львова.
Але, якщо є кошти і діти дорослі - то звичайно, що краще в турецькій Анталії, ніж в українських Винниках!
Та хата навіть по мірках Винник дуже дешево коштує. 55 тис за житловий стан окремостоячого будинку це менше ніж собівартість, відносно рясного - винники дуже навіть цивізілація. квартиру в рясному чи винниках взагалі не варіант купувати - нема гіршого ніж купити квартиру в селі
dinozavrik написав:Та хата навіть по мірках Винник дуже дешево коштує. 55 тис за житловий стан окремостоячого будинку це менше ніж собівартість
Зразу щось думається, що "щось тут не те" - чи сусіди наркомани/алкашня? - чи самогубство там хтось вчинив - чи чимось коптять смердючим поблизу -і. т. д. і т. п.
А так, була б така(чи навіть без ремонту) за такі гроші на Сихові, поблизу вул Зеленлї, чи Шувару/Санти Барбари, або Чорновола, чи Спартака(там купа особняків за ним) - то можна, укріпивши фундамен, ще 2 поверхи зверху надбудувати(при бажанні, ще й один вниз і є вічний хостел/чи міні-готель! Вічний бізнес! Тут, навіть, з УК можна ділитись і все одно залишиться на хліб з маслом!
Але! Як залазиш на олх і просто прозріваєш від цін у НОРМАЛЬНІЙ локації! (якесь замкнуте цінове кільце)
Щомісячний платіж 9 782 ₴ Додаткові платежі за кредитом
комісія за надання кредиту, разово 4 277 грн
Загальні витрати за кредитом 378 661 грн Загальна вартість кредиту 810 661 грн Реальна річна процентна ставка 18.56 %
480.000-48.000 = 432.000
Давайте предположим гипотетически, что у нас есть 350.000грн по курсу 4.8 ВМЕСТО 432.000
350.000=73к USD
73к в 2006 было 10%-14% депозит без налогов (там была фигня, что ставки в гривне равнялись ставке в долларах. Для тех кто очковали для них сделали в долларах ставку в гривне). В 2009 депо гривне было 35%. Юля привет
ДЕПОЗИТ НА 10 лет под 8.5%, пополнение каждый месяц 300$ = 107 700,00
================================ Что сделал Долярчик в 2006 :)
взял хату в кредита 100к$ в Киеве. Она сейчас стоит 45$-70$.
ТЕЛО депозита 225$.
225к - 30..55 потерь с амортизации дома или ремонта.
225к + 45к хата = 300к USD заработал Долярчик от 2006 года если имел 72к долларов
в 2013 вложил в биток купил весь Киев :twisted:
palu41:
Вы посчитали очень много условных и неверных вещей в принципе. Жизнь течет и меняется.
В 2006 Вы положили на депо 100к. Итого Вы будет тратить те же 10-15% годовых. То есть сумма на Вашем счету будет редко превышать 100к. Дальше Вы уверовали в манну небесную, но пришла Гонтарева. Ваш банк или несколько лопнуло - Вы получили 200к гривен в руки не знаете как жить дальше - финал можете придумать.
Вы купили квартиру - это называется нерисковая инвестиция, поскольку на обозначенном Вами горизонте планирования именно квартира меньше всего потеряет в цене. Или больше, но останется суть - жить где-то надо.
Вы купили биток на всю котлету и о нем забыли как о тысячах других криптовалют.
Во всем мире финконсультантам платят очень нормально денег за планирование и уход от рисков, а тут двухходовкой Вы решили жизнь обеспечить...
По шансам у Вас цифры идут вперед, но думаю все помнят ставки по 20% в долларах. Сегодня 1% дает Приватбанк. В Европе ставки минусовые. Потому мечтать о том что 30 лет будет лафа нерационально
Калькулятор для того и калькулятор чтобы выполнить его подсчет. Расчет, это если выполняется условие.
я согласен, что при больших деньгах хочется тратить. Условие в том, что выполняется подсчет. У меня есть знакомый, который, имеет 150+ квартир в центре. Политикой не занимался :)
1) Можно взять реальный пример в РФ были долгое время 7-9% при стабильной курсе 32рубля в долларах получается. Правда, был период когда курс был 22 и стал 30. Там иногда были ставки более 15%
У нас критичный момент конец 2008 года, не могу утверждать, но кажется что выйти в бакс можно было не много потерять. Можно было купить по 5-6 ранее слитые по 4.7. Потом продать по 12.5 и потом купить по 7.3. И потом продать по 8.00. И по курсу 11 положить 2009 в ОВГЗ от минфина по 35%. В итоге на ревальвации 47-57% годовых :)
из 72к при пополнении 300 и капитализация, процент 17% получается 375к :)
2) на самом деле сложный процент с другой оперы. :)
берем дивидендные акции компаний:
акция платит 0.5%-7%, для примера округлим 2%, стоит 10$
акция подорожала в 4 раза. С 10$ до 40$
2% умножить на 4%. Получается для нашего калькулятора 8%. Но у нас подорожало еще и ТЕЛО депозита
как мы знаем акции могут дорожать. Если она подорожала еще в 10 раз, то уже 80% от первоначальной стоимости. дивиденды платятся по квартально или 2 раза в год. Можно капитализировать - докупать самому.
на сколько я понимаю, если очень быстро растут акции, то их надо продавать часть, чтобы на кризисе зайти еще купить по дешевой цене.
если они будут так дорожать из 72к, то можно получать 3-7млн долларов через 10лет. Надо создавать специальный калькулятор, чтобы считать цену за акции и процент дивидендов. Если не будут дорожать очень, то в 2-3 раза больше минимум чем при депозите
3) если бизнес получается капитализировать в день на 2% от всего капитала. 2% умножить 360 дней. 720% годовых это сделать очень сложно, это просто, пример.
4) форекс если уметь торговать, то каждый день увеличиваем капитал. И так же умножаем.
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