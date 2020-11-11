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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 18:41

Долярчик

Придбайте акції space-x, можете здавати на Марсі


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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 18:53

BMW сделан из говна чтобы ламаться, специально. Тесла рулит

Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:04

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:09

Долярчик уже начали пиарить 3е сортную литературу? жюем полезные цитаты, которые лично вам помогли...
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:22

  vitaliian написав:Долярчик уже начали пиарить 3е сортную литературу? жюем полезные цитаты, которые лично вам помогли...

Зображення
Зе яким тут боком? :shock:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 21:24

Долярчик, Ощад іпотеку під 9,99% почав давати для працівників освіти.
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  greenozon написав:Винники вже скоро стануть частиною Львова, тому нерухомусть і все решта там буде лише рости в ціні


Дозвольте з Вами не погодитись, Рясне 2 вже давно є частиною Львова і нічого там не дорожчає!
Ключовим фактором росту нерухомості в межах нинішнього Львова, наразі виступає наявність іфраструктури в пішій доступності і не можливість щільної забудови.
Львівський БатяР
 
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