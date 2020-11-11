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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 лис, 2020 20:04
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Сер 11 лис, 2020 20:09
Долярчик уже начали пиарить 3е сортную литературу? жюем полезные цитаты, которые лично вам помогли...
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Сер 11 лис, 2020 20:22
Зе яким тут боком?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Сер 11 лис, 2020 21:24
Долярчик, Ощад іпотеку під 9,99% почав давати для працівників освіти.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Чет 12 лис, 2020 00:38
Дозвольте з Вами не погодитись, Рясне 2 вже давно є частиною Львова і нічого там не дорожчає!
Ключовим фактором росту нерухомості в межах нинішнього Львова, наразі виступає наявність іфраструктури в пішій доступності і не можливість щільної забудови.
Додано: Чет 12 лис, 2020 08:05
1) Жирний плюс, що Ощад - ЄДИНИЙ з 5-ти банків(які приймають участь у "державній іпотеці під 10 %") - який дає цю понижену фіксовану ставку НА ВЕСЬ ПЕРІОД!(а не як решта банків - на рік - 3-5)
2) А жирний мінус, що банк видає іпотеку лише на 10р а не як решта банків, які дають на 20р
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Чет 12 лис, 2020 15:47
Додано: Чет 12 лис, 2020 16:40
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
1й сорт 2й сорт 3й сорт. Литература 3е сортная. Зе не причём. Циферку от буковки отличить не можем?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 12 лис, 2020 17:03
То хоч би рисочку між ними поставили б!
Отаку "-"
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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