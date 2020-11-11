Сьогодні ось ще одного письменника, недогорівший в каміні,скріншот під ногами трапився.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 19:41
Мотивуюча літературка мабуть добре.
Сьогодні ось ще одного письменника, недогорівший в каміні,скріншот під ногами трапився.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Чет 12 лис, 2020 19:46
Тим самим.
Якби гілка називалась
Як одномоментно віддати своїх 500 000(будівельникам) + отримане за ці кошти житло передати в оренду комусь і ще 10 років доплачувати по 5000 в місяць банку...
То назва гілки - відповідалаб обговоренню..
Так само і Зе
В кіно показав Голобородька, а діє як мілкий шахрайчик...прикриваючись невідповідністю між тим що говорить і що робить...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 12 лис, 2020 20:01
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
долярчик открою вам секрет, президент в нашей стране мало что решает, потому что основные решала - деньги. Даже свою политсилу он не контролирует, под флагом СН туда зашли люди Коломойского и других олигархов. Парламент полностью под контролем олигархов, может есть самостоятельные фигуры но их единицы. Под олигархами министерства, госзакупки, силовики, энергогенерация, ископаемые, экспорт.
Центральная власть слаба, местные царьки (наподобии вашего мэра) могут в открытую слать правительство (невыполнять карантин выходного дня) и т.д. Зеленский президент - компромиссная фигура, Порошенко бы не признали на Юге и Востоке, Бойко бы не признали на Западе, могли быть новые майданы и т.д. Я не говорю что Зеленский хороший (хотя многие говорят что он не ворует и в коррупции не замешан) но он компромиссный, устраивающий более-менее всех. Учитывая высокий градус непринятия власти в обществе, альтернатив не много или компромисс (пусть даже некомпетентный) или полная анархия.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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