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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 22232425
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 19:41

Мотивуюча літературка мабуть добре.
Сьогодні ось ще одного письменника, недогорівший в каміні,скріншот під ногами трапився.Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 19:46

  Долярчик написав:
  vitaliian написав:Долярчик уже начали пиарить 3е сортную литературу? жюем полезные цитаты, которые лично вам помогли...
Зображення
Зе яким тут боком? :shock:
Тим самим.
Якби гілка називалась
Як одномоментно віддати своїх 500 000(будівельникам) + отримане за ці кошти житло передати в оренду комусь і ще 10 років доплачувати по 5000 в місяць банку...
То назва гілки - відповідалаб обговоренню..
Так само і Зе
В кіно показав Голобородька, а діє як мілкий шахрайчик...прикриваючись невідповідністю між тим що говорить і що робить...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 20:01

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  budivelnik написав:Так само і Зе
В кіно показав Голобородька, а діє як мілкий шахрайчик...прикриваючись невідповідністю між тим що говорить і що робить...
долярчик открою вам секрет, президент в нашей стране мало что решает, потому что основные решала - деньги. Даже свою политсилу он не контролирует, под флагом СН туда зашли люди Коломойского и других олигархов. Парламент полностью под контролем олигархов, может есть самостоятельные фигуры но их единицы. Под олигархами министерства, госзакупки, силовики, энергогенерация, ископаемые, экспорт.

Центральная власть слаба, местные царьки (наподобии вашего мэра) могут в открытую слать правительство (невыполнять карантин выходного дня) и т.д. Зеленский президент - компромиссная фигура, Порошенко бы не признали на Юге и Востоке, Бойко бы не признали на Западе, могли быть новые майданы и т.д. Я не говорю что Зеленский хороший (хотя многие говорят что он не ворует и в коррупции не замешан) но он компромиссный, устраивающий более-менее всех. Учитывая высокий градус непринятия власти в обществе, альтернатив не много или компромисс (пусть даже некомпетентный) или полная анархия.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 23:53

  vitaliian написав:
  budivelnik написав:Так само і Зе
В кіно показав Голобородька, а діє як мілкий шахрайчик...прикриваючись невідповідністю між тим що говорить і що робить...
долярчик открою вам секрет, президент в нашей стране мало что решает, потому что основные решала - деньги. Даже свою политсилу он не контролирует, под флагом СН туда зашли люди Коломойского и других олигархов. Парламент полностью под контролем олигархов, может есть самостоятельные фигуры но их единицы. Под олигархами министерства, госзакупки, силовики, энергогенерация, ископаемые, экспорт.

Центральная власть слаба, местные царьки (наподобии вашего мэра) могут в открытую слать правительство (невыполнять карантин выходного дня) и т.д. Зеленский президент - компромиссная фигура, Порошенко бы не признали на Юге и Востоке, Бойко бы не признали на Западе, могли быть новые майданы и т.д. Я не говорю что Зеленский хороший (хотя многие говорят что он не ворует и в коррупции не замешан) но он компромиссный, устраивающий более-менее всех. Учитывая высокий градус непринятия власти в обществе, альтернатив не много или компромисс (пусть даже некомпетентный) или полная анархия.


Є тільки одне Але!!!
Компромісний/універсальний це не є оптимальний. Особисто очікую, на наступну осінь зміну влади (особливо після результатів виборів у США) десь з імовірністю 80%
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 00:27

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  vitaliian написав:но он компромиссный, устраивающий более-менее всех.


незгідний

він отримав 73% по принципу проти усіх решти

за нього насправді <20%
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 00:33

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

  greenozon написав:незгідний

він отримав 73% по принципу проти усіх решти
это и есть "компромиссная фигура", которым мог бы стать любой более-менее известный человек без темного прошлого. 73% могли бы проголосовать против всех или испортить бюллетень, но выбрали компромисс.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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  #<1 ... 22232425
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