Додано: Чет 12 лис, 2020 20:01

budivelnik написав: Так само і Зе

В кіно показав Голобородька, а діє як мілкий шахрайчик...прикриваючись невідповідністю між тим що говорить і що робить... Так само і ЗеВ кіно показав Голобородька, а діє як мілкий шахрайчик...прикриваючись невідповідністю між тим що говорить і що робить...

долярчик открою вам секрет, президент в нашей стране мало что решает, потому что основные решала - деньги. Даже свою политсилу он не контролирует, под флагом СН туда зашли люди Коломойского и других олигархов. Парламент полностью под контролем олигархов, может есть самостоятельные фигуры но их единицы. Под олигархами министерства, госзакупки, силовики, энергогенерация, ископаемые, экспорт.Центральная власть слаба, местные царьки (наподобии вашего мэра) могут в открытую слать правительство (невыполнять карантин выходного дня) и т.д. Зеленский президент - компромиссная фигура, Порошенко бы не признали на Юге и Востоке, Бойко бы не признали на Западе, могли быть новые майданы и т.д. Я не говорю что Зеленский хороший (хотя многие говорят что он не ворует и в коррупции не замешан) но он компромиссный, устраивающий более-менее всех. Учитывая высокий градус непринятия власти в обществе, альтернатив не много или компромисс (пусть даже некомпетентный) или полная анархия.