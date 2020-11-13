Сьогодні ось ще одного письменника, недогорівший в каміні,скріншот під ногами трапився.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 19:41
Мотивуюча літературка мабуть добре.
Сьогодні ось ще одного письменника, недогорівший в каміні,скріншот під ногами трапився.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:28
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:04
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: П'ят 13 лис, 2020 18:27
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Але, отак на хвилинку - навіть, при таких, здавалось невисоких іпотечних 14,95%(раніше ж були 20% і вище) - банк за три роки заробляє ~ ПОЛОВИНУ виданої вам суми!
Тож виходить, щоб вжучити банк - треба щоб за три роки курс доляра зріс до 50!(а за рахунок орендарів - ще й мати профіт! )
Так що ФІКСОВАНА низька %-ва ставка - наше фффсьо!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:17
із пралькою кумедний факапчик вийшов!
але парубки молодці! придумали класний вихід
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 14 лис, 2020 11:36
Мабуть десь так. Вигодоотримувачів ціла низка. І виходить так, що каву в Токіо, Кіпрі, на Манхеттені та Майдані, оплачуєте Ви і Ваші орендарі.
К~керітрейд.
Фіксована низька ставка, вжучувачам не цікава. Їм треба з перламутровими гудзиками, тож Ви будете, у своїм халатику і з лампою Діогена, їх довго шукать.
пс. там вище, на слайді, як раз той самий банк, який Ви хочете вжучити. Треба тільки вільно володіти рептілоїдною мовою.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
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