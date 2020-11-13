RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС
орендарі, а Ви - кайфуєте!

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 22232425
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 19:41

Мотивуюча літературка мабуть добре.
Сьогодні ось ще одного письменника, недогорівший в каміні,скріншот під ногами трапився.Зображення
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
Повідомлень: 1972
З нами з: 28.09.09
Подякував: 2223 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:28

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8934
З нами з: 19.10.15
Подякував: 546 раз.
Подякували: 590 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:04

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8934
З нами з: 19.10.15
Подякував: 546 раз.
Подякували: 590 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 18:27

Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!

Але, отак на хвилинку - навіть, при таких, здавалось невисоких іпотечних 14,95%(раніше ж були 20% і вище) - банк за три роки заробляє ~ ПОЛОВИНУ виданої вам суми!

Тож виходить, щоб вжучити банк - треба щоб за три роки курс доляра зріс до 50!(а за рахунок орендарів - ще й мати профіт! ) :D
Так що ФІКСОВАНА низька %-ва ставка - наше фффсьо! :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8934
З нами з: 19.10.15
Подякував: 546 раз.
Подякували: 590 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:17



із пралькою кумедний факапчик вийшов!
але парубки молодці! придумали класний вихід :mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10083
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 716 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 11:36

  Долярчик написав:Але, отак на хвилинку - навіть, при таких, здавалось невисоких іпотечних 14,95%(раніше ж були 20% і вище) - банк за три роки заробляє ~ ПОЛОВИНУ виданої вам суми!

Мабуть десь так. Вигодоотримувачів ціла низка. І виходить так, що каву в Токіо, Кіпрі, на Манхеттені та Майдані, оплачуєте Ви і Ваші орендарі.
К~керітрейд.
Тож виходить, щоб вжучити банк - треба щоб за три роки курс доляра зріс до 50!(а за рахунок орендарів - ще й мати профіт! ) :D
Так що ФІКСОВАНА низька %-ва ставка - наше фффсьо! :D

Фіксована низька ставка, вжучувачам не цікава. Їм треба з перламутровими гудзиками, тож Ви будете, у своїм халатику і з лампою Діогена, їх довго шукать.
пс. там вище, на слайді, як раз той самий банк, який Ви хочете вжучити. Треба тільки вільно володіти рептілоїдною мовою.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
Повідомлень: 1972
З нами з: 28.09.09
Подякував: 2223 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 12:26

Долярчик
Курс доляра нехай собі росте, але поступово так. Тихенько тихенько.
Без гойдалок.
пс. а 50, в короткі терміни, змусить Вас з лампою щей орендарів шукати. Від лукавого це. Свят, Свят, Свят.
Скільки у Вас зараз, на даний момент, наявних коштів і в чому зберігаєте?
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
Повідомлень: 1972
З нами з: 28.09.09
Подякував: 2223 раз.
Подякували: 186 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 22232425
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (2377)
14.11.2020 13:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.