Сьогодні ось ще одного письменника, недогорівший в каміні,скріншот під ногами трапився.
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Додано: Чет 12 лис, 2020 19:41
Мотивуюча літературка мабуть добре.
Сьогодні ось ще одного письменника, недогорівший в каміні,скріншот під ногами трапився.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:28
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:04
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: П'ят 13 лис, 2020 18:27
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Але, отак на хвилинку - навіть, при таких, здавалось невисоких іпотечних 14,95%(раніше ж були 20% і вище) - банк за три роки заробляє ~ ПОЛОВИНУ виданої вам суми!
Тож виходить, щоб вжучити банк - треба щоб за три роки курс доляра зріс до 50!(а за рахунок орендарів - ще й мати профіт! )
Так що ФІКСОВАНА низька %-ва ставка - наше фффсьо!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: П'ят 13 лис, 2020 19:17
із пралькою кумедний факапчик вийшов!
але парубки молодці! придумали класний вихід
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 14 лис, 2020 11:36
Мабуть десь так. Вигодоотримувачів ціла низка. І виходить так, що каву в Токіо, Кіпрі, на Манхеттені та Майдані, оплачуєте Ви і Ваші орендарі.
К~керітрейд.
Фіксована низька ставка, вжучувачам не цікава. Їм треба з перламутровими гудзиками, тож Ви будете, у своїм халатику і з лампою Діогена, їх довго шукать.
пс. там вище, на слайді, як раз той самий банк, який Ви хочете вжучити. Треба тільки вільно володіти рептілоїдною мовою.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Суб 14 лис, 2020 12:26
Долярчик
Курс доляра нехай собі росте, але поступово так. Тихенько тихенько.
Без гойдалок.
пс. а 50, в короткі терміни, змусить Вас з лампою щей орендарів шукати. Від лукавого це. Свят, Свят, Свят.
Скільки у Вас зараз, на даний момент, наявних коштів і в чому зберігаєте?
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Суб 14 лис, 2020 16:40
Re: Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Тут вже кожен знає що в Долярчика ~ 2 Фонда на гривнедепо(під 17,5-18,5%) які вже скоро закінчуються.
Тому, крім двох варіантів, більше нічого путнього не бачу:
1) Купити доляра
2) купити бетон
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Суб 14 лис, 2020 17:56
Долярчик
Мудро.
Чудовий план.
Бажаю Вам вдалої коньюктури! на момент закінчення депо. Не гайте часу і перевзувайтеся у пункт1.
До пункту2, бажано трохи зачекати, а ще краще за цей час підрости в долярах, але не в наших банках.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Суб 14 лис, 2020 18:07
Долярчик
Якщо схильні до ризику, то можу запропонувати альтернативу у двох варіантах.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
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