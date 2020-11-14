Додано: Суб 14 лис, 2020 20:17

Как в Мордоре Жили Люди?



Мордор… Страна тьмы и мрака. Центр вселенского зла и обитель главного антагониста всего произведения — Саурона. Источник всех проблем вольных народов Средиземья. У абсолютного большинства зрителей кинотрилогии Властелин колец Питера Джексона могло создаться ощущение, что эта локация мира Джона Толкина представляла собой выжженную пустыню, состоявшую из голых камней и редких ручьев. А многотысячная орава орков выживала только за счет продовольственных поставок из союзных земель, ибо ничего своего там не было и быть не могло. Однако, как говорится, первое впечатление обманчиво, и о пациенте надо судить только после вскрытия. Да, безусловно, жизнь в этой области континента была крайне тяжелой, ее нельзя сравнивать, например, с обитанием в Итилиэне или Шире. Но и называть обитель Темного Властелина сплошь безжизненным пространством ни в коем случае нельзя. Потому что на одних привозных продуктах нельзя было долго прокормить столь многочисленную армию и держать ее в состоянии боеспособности. К тому же сами союзные земли Кханда или Харада также не могли особо похвастаться своим плодородием. И обязанность по обеспечению своего сюзерена легла бы на их плечи непосильной ношей. Тут все дело в том, что нам показали лишь северную половину Мордора, самую суровую и неприветливую. В это же время другая часть государства была совсем иной. Но что самое главное — местное население там состояло не только из орков и троллей, но и людей. Именно они жили и работали на здешних полях-плантациях, обеспечивая кормежку сил зла. Но что это были за люди? Как они оказались в этой мрачной местности? И самое главное — как именно протекала их повседневная жизнь в этой темной и пропитанной злобой стране? Давайте разбираться!



