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Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 14 лис, 2020 18:25
bevzaalex написав:Долярчик
Мудро.
Чудовий план.
Бажаю Вам вдалої коньюктури! на момент закінчення депо. Не гайте часу і перевзувайтеся у пункт1.
До пункту2, бажано трохи зачекати, а ще краще за цей час підрости в долярах, але не в наших банках.
Дякую.
Пункт 1 - наче, не поганий, але як подумаю, що вони(кошти) тупо замаринуються/законсервуються до "кращих" часів і не будуть приносити жодного прибутку, а лиш плекати надію на знецінення гривні - щось не дуже комільфо! Гроші ж мають "крутитись" і робити інші гроші/прибуток! ("гроші роблять гроші©)
А от, якщо розглядати пунк 2, то тут ріст бетону через 4-5р - точно буде!
Чому?
Ми ж зараз "на дні" і ще найближчих рік-два покопаємо дно, а далі просто мусить бути ріст!
Вічно ж падати не можем!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Суб 14 лис, 2020 19:24
Кто тут выступал про ремонт квартир?
Был в Мордоре в хате 2018 году, ремонт хороший. Сделанный в 2015-2016. В 2020 убиты в хлам. Сдирай все и переделывай за 9k$-14к$.
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Додано: Суб 14 лис, 2020 20:15
Долярчик написав: bevzaalex написав:
Скільки у Вас зараз, на даний момент, наявних коштів і в чому зберігаєте?
Тут вже кожен знає
що в Долярчика ~ 2 Фонда на гривнедепо(під 17,5-18,5%) які вже скоро закінчуються.
Тому, крім двох варіантів, більше нічого путнього не бачу:
1) Купити доляра
2) купити бетон
Що за паніка?
Ну...взимку краще (і Долярчик це чудово знає
) Не купувати нічо. В депо на 6 місяців ( всеж-таки прибуток), а потім, влітку , коли і бетон і валюта дешевше- обирайте, куди. Схема досить відома для всіх, хто є тут на форумі
Але раніше грали на -валюта влітку на 6 міс- зима -в гривну і на 6 міс. в депо- літо -в валюту і так далі...Зараз добавилась купівля з орендою...Цілком логічний шлях, що не потребує навіть обговорення...
Може таке статись, що недостатьньо власних коштів для придбання бетону- і тут, завдяки цієї теми, ми знаємо , де запозичити .
Без підрахунків мені ясно, що ця частка не має бути більшою, ніж 25-30 %%
Востаннє редагувалось protefiks1959
в Суб 14 лис, 2020 20:17, всього редагувалось 1 раз.
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
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Додано: Суб 14 лис, 2020 20:15
Долярчик написав:
Дякую.
Пункт 1 - наче, не поганий, але як подумаю, що вони(кошти) тупо замаринуються/законсервуються до "кращих" часів і не будуть приносити жодного прибутку, а лиш плекати надію на знецінення гривні - щось не дуже комільфо! Гроші ж мають "крутитись" і робити інші гроші/прибуток! ("гроші роблять гроші©)
Прошу.
Так грошам треба рухатись, щоб інфляційна подагра не розібрала.
З доляром у цей непростий період збережете свої нерви та сон. Цілком можливо нас трохи похитає.
А от, якщо розглядати пунк 2, то тут ріст бетону через 4-5р - точно буде!
Чому?
Ми ж зараз "на дні" і ще найближчих рік-два покопаємо дно, а далі просто мусить бути ріст!
Вічно ж падати не можем!
Так, не може. Знизу ціну підпирає собівартість будівництва. Тут треба буде зловити момент гострого дефіциту зеленої котлетки, який відбудеться вже найближчим часом. А там потихеньку в гори. Різке зростання можливе, але за певних налоприємних умов.
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bevzaalex
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Додано: Суб 14 лис, 2020 20:17
Как в Мордоре Жили Люди?
Мордор… Страна тьмы и мрака. Центр вселенского зла и обитель главного антагониста всего произведения — Саурона. Источник всех проблем вольных народов Средиземья. У абсолютного большинства зрителей кинотрилогии Властелин колец Питера Джексона могло создаться ощущение, что эта локация мира Джона Толкина представляла собой выжженную пустыню, состоявшую из голых камней и редких ручьев. А многотысячная орава орков выживала только за счет продовольственных поставок из союзных земель, ибо ничего своего там не было и быть не могло. Однако, как говорится, первое впечатление обманчиво, и о пациенте надо судить только после вскрытия. Да, безусловно, жизнь в этой области континента была крайне тяжелой, ее нельзя сравнивать, например, с обитанием в Итилиэне или Шире. Но и называть обитель Темного Властелина сплошь безжизненным пространством ни в коем случае нельзя. Потому что на одних привозных продуктах нельзя было долго прокормить столь многочисленную армию и держать ее в состоянии боеспособности. К тому же сами союзные земли Кханда или Харада также не могли особо похвастаться своим плодородием. И обязанность по обеспечению своего сюзерена легла бы на их плечи непосильной ношей. Тут все дело в том, что нам показали лишь северную половину Мордора, самую суровую и неприветливую. В это же время другая часть государства была совсем иной. Но что самое главное — местное население там состояло не только из орков и троллей, но и людей. Именно они жили и работали на здешних полях-плантациях, обеспечивая кормежку сил зла. Но что это были за люди? Как они оказались в этой мрачной местности? И самое главное — как именно протекала их повседневная жизнь в этой темной и пропитанной злобой стране? Давайте разбираться!
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
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Додано: Суб 14 лис, 2020 20:39
bevzaalex написав:
Так, не може. Знизу ціну підпирає собівартість будівництва. Тут треба буде зловити момент гострого дефіциту зеленої котлетки, який відбудеться вже найближчим часом. А там потихеньку в гори. Різке зростання можливе, але за певних налоприємних умов.
а себестоимость строительства типа величина постоянная? для её снижения в ход пойдут дешёвые материалы и раб.сила из более бедных стран. Кроме того в строительном бизнесе есть временной лаг между началом строительства и падением спроса. Стройку начинали спрос был, закончили - спроса нет, что делаем? Продаём по себестоимости, чтобы у застройщика был кэш на тарелку супа детям.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Суб 14 лис, 2020 22:19
vitaliian Да, себестоимость величина не постоянная, Вы правы. Предлагаю углубить видимость микроскопа.
1.
Рабсила из более бедных стран уже здесь. Куда ж бедней?! Хвала безвизу! яма оказалась не такой глубокой, и некоторые имеют возможность подработки. А так Да, согласен, можно еще немного урезать до мыски супа. Да. Возможно.
2.
Удешевление стройматериалов возможно только при ряде причин.
В первую очередь стоимость энергоносителей должна еще упасть. Реально упасть. И самое важное ~ сидящие на всех цепочках от(скважины,метана,нефти,дизеля)
и
до(пеноблоков, арматуры, окон, меди) уверовали, стали кристально чистыми бессеребрениками и мизантропами. Их рабсила последовала их примеру.
Хм...Да. Это возможно, но ...
сомнения не дали мне дописа..
Востаннє редагувалось bevzaalex
в Суб 14 лис, 2020 22:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 14 лис, 2020 22:26
vitaliian написав:
Стройку начинали спрос был, закончили - спроса нет, что делаем? Продаём по себестоимости, чтобы у застройщика был кэш на тарелку супа детям.
Бинго!
Именно об этом моменте был мой пост выше.
пс. помимо застройщиков, у нас и другие категории граждан, с недвигой и своими обстоятельствами, имеются.
Действовать следует определенным образом.
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bevzaalex
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